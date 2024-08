Air : qui est ce duo présent pour la cérémonie de clôture des JO ?

La cérémonie de clôture des Jeux olympiques aura lieu le dimanche 11 août. Plusieurs groupes sont attendus.

Deux semaines après la cérémonie d'ouverture des Jeux sur la Seine, le metteur en scène Thomas Jolly remet le couvert avec la cérémonie de clôture. Cette fois-ci, elle se déroulera en intérieur, au Stade de France, et plusieurs grands noms de la musique sont attendus. De plus, la tradition de ces cérémonies est de passer le flambeau au prochain pays hôte, les États-Unis, qui accueilleront les Jeux de Los Angeles en 2028.

Le spectacle, nommé "Records", durera près de deux heures et dévoilera une dystopie dans un monde futuriste où les Jeux ont disparu, selon les informations du Parisien.

Le groupe Air

C'est ainsi que le duo français Air entre en jeu. Particulièrement apprécié dans les pays anglophones, Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel se produisent depuis 25 ans ensemble sur les scènes du monde entier. À leur palmarès, ils comptent notamment leur premier album, "Moon Safari", qui s'est vendu à plus de deux millions d'exemplaires à travers le monde. Ils seront en tournée en automne en Amérique, et deux dates prévues à Los Angeles sont déjà complètes. Le groupe a également montré ses talents le 17 juillet de cette année en performant sur le toit du Terminal 1 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec le groupe Phoenix, qui devrait aussi participer à la cérémonie de clôture des Jeux.