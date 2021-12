Vieilles Charrues 2022 : où et comment acheter des billets ?

VIEILLES CHARRUES. L'édition 2022 des Vieilles Charrues aura lieu du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022. La billetterie est ouverte !

Sur le site des Vieilles Charrues, depuis l'ouverture de la billetterie, c'est le grand rush. Les billets pour l'édition 2022 du festival breton ont été mis en vente à 19 heures mercredi 15 décembre, avant d'être pris d'assaut par les festivaliers. Bilan : file d'attente et bugs au paiement. Ce jeudi matin, la billetterie, sur le site du festival, est de nouveau accessible (sur ce lien).

Côté prix, les précieux sésames pour les Vieilles Charrues 2022 sont vendus à partir de 44 euros pour les Pass 1 jour, 122 euros pour les Pass 3 jours et 162 euros pour les Pass 4 jours. Nul doute que tous les billets pour le festival breton seront écoulés en peu de temps...

Il faut dire que la trentième édition des Vieilles Charrues promet d'être mémorable ! Les organisateurs du festival breton, qui aura lieu du 14 au 17 juillet 2022, ont levé le voile sur la programmation, qui compte un certain nombre d'artistes incontournables des festivals de l'été, à savoir : Orelsan, Angèle, Vianney, Clara Luciani, Juliette Armanet, Feu! Chatterton, mais aussi DJ Snake, Meute, Bob Sinclar, Rilès ou Vladimir Cauchemar.

A noter également le retour des Brestois de Matmatah, ou encore les show de Queen of the Stone Age, Metronomy ou Fontaines DC. La grande absente de cet anniversaire reste Céline Dion, dont l'annonce de la venue en 2020 avait créé l'événement, avant l'annulation de cette édition en raison du Covid-19. La billetterie des Vieilles Charrues 2022 ouvre ce mercredi 15 décembre à 19 heures, sur le site du festival.

Les Vieilles Charrues 2022 comptent bien attirer les foules grâce à sa programmation qui, si elle peut manquer d'originalité par rapport aux autres festivals de l'été, devrait faire l'unanimité et séduire par son éclectisme. Découvrez la programmation jour par jour :

Jeudi 14 juillet :

Stromae, Clara Luciani, Fontaines D.C., Hollysiz, Maxime Le Forestier, Meute, SCH, Bianca Costa, Chilla, La Jungle, Laeti, Laetitia Shériff & Friends, Le Juiice, Lulu Van Trapp.

Vendredi 15 juillet :

DJ Snake, Angèle, Juliette Armanet, Matmatah, Rilès, Vladimir Cauchemar, Aloïse Sauvage, Catastrophe, Dirtyphonics Liive, Fatoumata Diawara, Irène Drésel, Luidji, Stand High Patrol, Viagra Boys, Badume's Band, Crimi, Dordogne, Ludjèr.

Samedi 16 juillet :

Queens of the Stone Age, Bob Sinclar B2B Pedro Winter, Celeste, Izïa, -M-, Ninho, Vitalic, Dewaere, Lous and the Yakuza, Mansfiels. TYA, Minuit Machine, Nemir, NTO, Thylacine, Ma Petite "Le Moulin des Roses", Rodrigo Cuevas, Sylvain Giro et le Chant de la griffe, Fest-Noz.

Dimanche 17 juillet :

Orelsan, Feu! Chatterton, Ibeyi, Madeon, Metronomy, Polo&Pan, Vianney, Bagarre (club), Dinos, Contrefaçon, Gargäntua, La Battue, Lolo Zouaï, Lujipeka, Structures, An'Pagay, Derya Yildirim & Grup Simsek, La Perla, Scuru Fitchadu.

Des festivités à la hauteur de l'événement donc, mais aussi l'occasion pour les organisateurs d'annoncer les dates de l'édition 2022 des Vieilles Charrues, qui célèbrera les 30 ans du festival du 14 au 17 juillet prochain, soit un format plus classique que cette année.

Pour les Vieilles Charrues 2022, l'ouverture de la billetterie est programmée au mercredi 15 décembre, à 19 heures, exclusivement sur le site du festival. Côté prix, comptez 44 euros pour les Pass 1 jour, 122 euros pour le Pass 3 jours et 162 euros pour le Pass 4 jours. A noter qu'il existe cette année un Pass Jeudi, vendredi et samedi en plus du traditionnel Pass vendredi, samedi et dimanche.