Les festivals de musique préférés des Français : notre sondage exclusif

EXCLUSIF. Des dizaines de festivals musicaux font vibrer les Français chaque année. Mais quels sont les événements les plus plébiscités ? Notre enquête effectuée en partenariat avec YouGov permet de distinguer les plus appréciés.

La France apprécie, aime... adore les festivals de musique ! Après une période blanche en raison de la pandémie, les événements musicaux font de nouveau le plein, et tout est au beau fixe pour que ces grands moments de festivité conservent leur ferveur cette année. En 2022, ils étaient près de 7,4 millions de Français dans les 100 plus grands festivals français, selon les calculs du site spécialisé Tous les festivals. A en croire le ministère de la Culture, il y aurait en France près de 4 000 festivals de musique !

Autre point fort, leur diversité : il y en a pour tous les goûts et partout autour de soi durant la période estivale, voire le reste de l'année. Reste que parmi ces événements musicaux, certains ont une place à part dans le cœur des Français. Quels sont les festivals où les Français souhaitent le plus se rendre ? L'institut de sondage YouGov a posé la question pour Linternaute à un large panel de plus de 2 000 personnes représentatives de la société française.

Nous avons réalisé, avec une méthodologie solide, cinq classements. Ils permettent d'établir dans chaque grande catégorie musicale les festivals préférés des Français. Et puisque ces grands événements sont en renouvellement permanent, foisonnant d'idées, amenant chaque année de nouvelles générations, nous avons aussi mis en lumière les festivals préférés des plus jeunes !

Quels sont les festivals de "musiques actuelles" préférés des Français ?

YouGov et Linternaute ont demandé à un panel de Français, adultes, qui connaissent les festivals de musiques actuelles sélectionnés, de donner le nom de celui dans lequel ils aimeraient aller. En France, c'est la catégorie qui compte le plus d'événements musicaux, avec, en tête de liste, les festivals les plus célèbres de France, à l'image des Vieilles Charrues, du Printemps de Bourges, de Solidays ou des Nuits de Fourvière.

► Le festival préféré des Français dans la catégorie "Musiques actuelles" est le festival des Vieilles Charrues.

Quels sont les festivals de rock/métal préférés des Français ?

2 017 personnes ont répondu à cette question : lequel de ces festivals de rock/métal connaissez-vous ? Parmi eux, 1 279 ont répondu positivement, nous amenant à la question suivante : parmi les festivals ci-dessous de rock/métal actuels, quel est celui où vous aimeriez aller en priorité, cette année ou à l'avenir ? Et voici leurs réponses :

► Le festival préféré des Français dans la catégorie "Musiques rock ou métal" est le Hellfest.

Quels sont les festivals électro, pop, indé et musiques urbaines préférés des Français ?

Large catégorie que celles des nouveaux courants musicaux, de l'électro aux musiques urbaines, en passant par la pop et les musiques indépendantes. Sur un panel d'adultes français qui connaissent au moins l'un des festivals proposés, 10,4% choisiraient les TransMusicales de Rennes, autant que le célèbre Main Square. A la troisième place de ce classement, ce sont les Nuits sonores qui semblent plébiscitées par les sondés.

► Le festival préféré des Français dans la catégorie "électro, pop, indé ou urbaine" est le festival des Transmusicales.

Quels sont festivals de musiques classiques et traditionnelles préférés des Français ?

Côté musiques classiques et musiques traditionnelles, le festival le plus populaire parmi notre panel de Français interrogés est, sans conteste, le Festival Interceltique de Lorient, qui a rassemblé en 2022 quelque 900 000 festivaliers. Voici la totalité du classement, établi grâce à 1 058 adultes français connaissant au moins un festival de musiques classiques et traditionnelles.

► Le festival préféré des Français dans la catégorie "musiques classiques et traditionnelles" est le Festival interceltique de Lorient.

Quels sont les festivals de jazz préférés des Français ?

Les festivals de jazz ont la cote en France ! Rassemblant chaque année plusieurs milliers de festivaliers, ces événements sont organisés au quatre coins du pays. Mais lequel est le préféré des Français ? Nous avons demandé à un panel de connaisseurs représentatifs de la société française dans quel festival de jazz il aimerait aller en priorité, cette année ou à l'avenir.

► Le festival préféré des Français dans la catégorie "jazz" est le festival Jazz in Marciac.

Consultez le sondage YouGov dans son intégralité

Les festivals de musique préférés des 18-34 ans

Ce sondage réalisé par YouGov pour Linternaute permet de se pencher sur l'intérêt porté aux festivals de musique par les jeunes, en ne prenant en compte que les réponses des sondés ayant entre 18 et 34 ans. Il en ressort que les goûts des plus jeunes, leurs envies et leur intérêt, ne sont pas les mêmes que ceux de leurs aînés. 20% des 18-34 ans interrogés à l'occasion de notre sondage ont l'intention de se rendre à un festival en 2023 et 17% à plusieurs événements musicaux. Voici les cinq festivals plébiscités par les jeunes Français de cette classe d'âge, par catégorie :

Musiques actuelles : le festival préféré des 18-34 ans est le festival des Vieilles Charrues ;

: le festival préféré des 18-34 ans est le festival des ; Rock/metal : le festival préféré des 18-34 ans est le Hellfest ;

; Électro/pop/indé/urbain : le festival préféré des 18-34 ans est le festival des Nuits Sonores ;

: le festival préféré des 18-34 ans est le festival des ; Musique classique/traditionnelle : le festival préféré des 18-34 ans est le Festival Interceltique de Lorient ;

; Jazz : le festival préféré des 18-34 ans est le Paris Festival Jazz.

Les festivals de musique préférés des 18-24 ans ?

Les 18-24 ans ont des goûts encore différents : voilà qui montre que le renouveau d'image et de programmation proposés par certains événements fonctionnent. Les festivals préférés des plus jeunes adultes sont les suivants, dans chaque catégorie : le festival Lollapalooza Paris, le festival Hellfest, le festival Les Nuits sonores, le festival Grand Est'ival et le festival Paris Jazz Festival.

Voici les enseignements que nous pouvons tirer de cette étude réalisée par l'institut YouGov pour Linternaute au sujet des plus jeunes :