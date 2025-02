1 défibrillateur sur 3 en France a ce problème, des milliers de vies sont en jeu

Les défibrillateurs sont présents dans la plupart des lieux recevant du public. Mais environ un tiers d'entre eux présenteraient un problème, ce qui pose des risques considérables pour la santé de la population.

Les défibrillateurs sauvent des vies... quand ils marchent. Pourtant, environ un tiers de 500 000 défibrillateurs français sont défaillants. Ce constat grave, révélé par RMC, fait suite à une enquête menée par la société de maintenance de défibrillateurs Matecir Defibril. L'entreprise a en effet testé environ 2 500 défibrillateurs : seuls 40 % ne présentaient aucun problème. 30 % avaient un "dysfonctionnement grave qui les rendraient HS s'ils étaient utilisés sur des victimes", et 30 % avaient une pile ou une électrode périmée.

La société avait déjà alerté sur cette situation grave il y a 8 mois, mais depuis "rien n'a changé". Un constat confirmé par la Mutuelle Nationale Territoriale, qui écrivait sur son site en juin 2024 que "30 % des défibrillateurs cardiaques en France ne fonctionnent pas faute d'un contrôle fiable au quotidien ! Les appareils sont souvent vérifiés au mieux une fois par an".

Les défibrillateurs sont en effet soumis par la loi à une obligation de maintenance depuis plusieurs années. Les communes et entreprises qui les exploitent en sont responsables. Mais cette obligation est loin d'être toujours respectée. "Certaines communes, entreprises, qui ont le droit légalement de faire la maintenance de leurs défibrillateurs, il y a parfois des manquements", a révélé à RMC Nicolas d'Agostino, employé de Matecir Defibril. Les défibrillateurs mal entretenus sont ainsi parfois défaillants, ce qui peut être dramatique pour les personnes victimes d'une crise cardiaque.

Pourtant, on sait que chaque minute compte lors d'un infarctus. Les gestes de premiers secours, avec l'utilisation d'un défibrillateur, augmentent considérablement les chances de survie. C'est pour cette raison que les défibrillateurs sont obligatoires depuis plusieurs années dans la majorité des lieux recevant du public. "En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes sont victimes d'une mort subite, faute d'avoir bénéficié au bon moment de l'intervention d'une personne qui aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les gestes de premier secours et en administrant un choc électrique (défibrillation) le temps que les équipes de secours et d'aide médicale d'urgence interviennent", rappelle le ministère de la Santé.