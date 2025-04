Cette infection sexuellement transmissible continue d'augmenter en Europe, 4 fois plus de cas en 10 ans

Les infections sexuellement transmissibles, et en particulier l'une d'entre elles, augmentent de façon inquiétante en Europe, dont en France, année après année.

Le fléau des infections sexuellement transmissibles (IST) s'empire en Europe. Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) rapporte en effet une "augmentation continue" des IST dans toute l'Europe en 2023. L'ECDC alerte même sur "des augmentations considérables" des cas sur une maladie en particulier : la gonorrhée.

Près de 100 000 cas de gonorrhée ont été dépistés en 2023 en Europe, un record depuis une décennie. Ils ont en effet augmenté de plus de 30 % par rapport à 2022... et de plus de 320 % depuis 2014 ! Les cas ont particulièrement augmenté chez les femmes entre 20 et 24 ans, et chez les hommes entre 25 et 34 ans. En France, plus de 10 000 cas ont été déclarés (contre 8 700 en 2022), ce qui situe le pays à la 3e place de ceux qui ont déclaré le plus de cas en 2023. L'ECDC s'inquiète également de "la menace croissante" et "particulièrement préoccupante de la résistance" aux antibiotiques de la gonorrhée, rendant les traitements actuels moins efficaces.

La gonorrhée n'est pas la seule IST qui augmente en Europe. Les cas de syphilis ont eux augmenté de 13 % entre 2022 et 2023, et ont doublé par rapport à 2014. Plus de 40 000 cas ont en effet été confirmés en Europe, dont plus de 2 000 en France. Cette infection sexuellement transmissible est largement plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, et notamment les hommes entre 25 et 34 ans et ayant des rapports sexuels avec des hommes. Enfin, la chlamydia, après avoir atteint des "niveaux records" en 2022, a connu une augmentation moins importante de "seulement" 3 % en 2023, atteignant 230 000 cas, dont plus de 19 000 en France. Cette IST bactérienne, la plus fréquente en Europe, touche principalement les jeunes femmes.

Cette augmentation des IST bactériennes est un véritable enjeu de santé publique, puisque ces maladies peuvent être graves. "La gonorrhée peut entraîner des problèmes de santé importants, tels que des maladies inflammatoires pelviennes et la stérilité, tant chez les hommes que chez les femmes" ; et "la syphilis non traitée peut entraîner des complications à long terme au niveau du cœur et du système nerveux, et si une femme enceinte est atteinte de syphilis non traitée, le bébé peut souffrir de graves complications", rappelle l'ECDC.

Face à cette situation inquiétante, le Centre estime qu'il est urgent que les pays européens améliorent la sensibilisation et la prévention de la population, ainsi que le dépistage et le traitement. Ces maladies et leurs complications peuvent en effet être en partie évitées avec le port de préservatifs et le dépistage. D'ailleurs, depuis septembre 2024 en France, il est possible de se faire dépister gratuitement (pour les moins de 26 ans) et sans ordonnance cinq IST : le VIH, la gonorrhée, la syphilis, la chlamydia et l'hépatite B.