Campagne de vaccination contre les méningites : qui est concerné ? Comment ça se passe ?

Après une hausse récente des cas et des décès liés à la méningite, une campagne de vaccination débute en Bretagne.

C'est une "opération de grande ampleur" pour protéger la population d'une maladie grave. Les autorités sanitaires ont décidé d'organiser une campagne de vaccination contre le méningocoque B, une bactérie qui peut provoquer une méningite, une inflammation des membranes qui entourent et protègent le cerveau et la moelle épinière.

Cet hiver, la France - et notamment la Bretagne - a été touchée par une "recrudescence de cas d'infections invasives à méningocoques, avec un nombre particulièrement élevé de cas en janvier 2025", précise l'Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne. C'est précisément à Rennes que plusieurs cas ont récemment été détectés, notamment à l'établissement d'enseignement supérieur Rennes School of Business. Une Rennaise de 18 ans en est décédée en février.

La campagne de vaccination est ainsi proposée à Rennes, et cible "la population la plus exposée et particulièrement à risque" d'après l'ARS : les jeunes de 15 à 24 ans qui habitent ou sont scolarisés dans la ville bretonne. Au total, 100 000 personnes sont concernées. La campagne débute dès ce lundi 3 mars avec les étudiants de l'école Rennes School of Business, et sera ensuite proposée aux autres jeunes rennais à partir du jeudi 6 mars. Le vaccin pourra alors être réalisé par un professionnel de santé libéral (médecin, infirmier, sage-femme, pharmacien...) et devra au préalable être récupéré en pharmacie. Des centres de vaccinations sont également prévus "sur des sites à proximité des principaux pôles universitaires", précise l'ARS.

La vaccination, qui nécessite deux doses à au moins 4 semaines d'intervalle, s'étalera sur plusieurs semaines "pour permettre à l'ensemble de la population cible" de se faire vacciner. Le vaccin est totalement gratuit. Les mineurs devront être accompagnés d'un parent. Pour plus d'informations, un numéro vert gratuit est disponible dès ce 3 mars : le 0800 35 00 17.

Chez les nourrissons, la vaccination contre le méningocoque B, en plus des souches A, C, W et Y, est obligatoire depuis le 1er janvier 2025. Seule la vaccination contre la souche C était obligatoire jusqu'alors, et celle contre la souche B était seulement recommandée depuis 2022. Cette décision de rendre obligatoire ce vaccin faisait suite à un nombre inédit depuis 10 ans de cas de méningites.