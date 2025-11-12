Méningite : pourquoi les collégiens vont être vaccinés aussi contre les méningocoques cette année ?

Une campagne de vaccination était déjà proposée aux collégiens contre les papillomavirus. Elle s'étend cette année aux méningocoques. On vous explique.

Cette année, les collégiens n'auront pas un vaccin à faire, mais deux. Depuis trois ans, une campagne de vaccination contre le papillomavirus est proposée dans les collègues aux 11-14 ans. Cette année, "la proposition vaccinale au collège s'étend au vaccin contre les méningocoques ACWY", a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué de presse. Ces méningocoques peuvent provoquer des infections potentiellement très graves - notamment la méningite - "qui augmentent significativement depuis plusieurs années", rappelle le ministère. D'où l'importance de mieux protéger les jeunes, qui sont les plus touchés.

Un record du nombre d'infections depuis 2010

Les infections à méningocoque (méningites ou septicémies) augmentent depuis 2022. Elles ont été particulièrement nombreuses en 2024 : 616 cas ont été déclarés dans l'année, "soit le nombre annuel de cas le plus élevé depuis 2010" d'après Santé publique France. Début 2025, la tendance à la hausse a continué, avec 95 cas en janvier et 89 en février "soit un niveau très supérieur à ce qui était observé pour la même période de l'année au cours des saisons précédentes ".

Nombre de cas d'infections invasives à méningocoque par mois en France © Santé publique France

Une intensification de la stratégie de vaccination des nourrissons jusqu'aux jeunes adultes

Cette campagne de vaccination dans les collègues s'inscrit dans une intensification globale de la stratégie de vaccination contre les méningocoques, annoncée par le ministère de la Santé en avril 2025. D'abord, chez les enfants, la vaccination obligatoire des nourrissons contre les méningocoques B et ACWY est étendue jusqu'à 2 ans, "y compris ceux ayant déjà été vaccinés contre le méningocoque C". Il est également recommandé un rattrapage vaccinal contre les mêmes méningocoques pour les enfants jusqu'à 5 ans.

Chez les adolescents, la vaccination contre les méningocoques ACWY est recommandée entre 11 et 14 ans. Chez les 15-24 ans, un rattrapage vaccinal contre les méningocoques ACWY est aussi recommandé, et le vaccin contre le méningocoque B peut leur être proposé. Déjà, depuis le 1er janvier 2025, la vaccination contre les méningocoques B et ACWY est obligatoire chez les nourrissons. Les vaccins obligatoires et recommandés sont remboursés à 65 % par l'assurance maladie.

Quels sont les symptômes d'une méningite ?

La méningite, une inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière, peut être très grave. Elle est particulièrement dangereuse lorsqu'elle est bactérienne. Les symptômes d'une méningite, chez l'enfant et l'adulte, sont généralement :

fièvre,

maux de tête intenses,

nausées ou vomissements,

raideur de la nuque,

fatigue importante, somnolence,

parfois troubles de la conscience ou convulsions.

Chez les nourrissons, les symptômes sont plus difficiles à reconnaître. Il peut s'agir dune fièvre, de vomissements, de convulsions... Chez l'adulte comme l'enfant, une infection généralisée appelée purpura fulminans peut avoir lieu : elle se manifeste par des tâches hémorragiques sous la peau. C'est un signe de gravité, qui impose une hospitalisation d'urgence.

Quels sont les traitements d'une méningite ?

Une méningite nécessite une hospitalisation. Une ponction lombaire est menée pour confirmer le diagnostic et préciser l'origine de l'infection, qui peut être virale, bactérienne ou même fongique. Une infection virale est généralement bénigne, et guérit spontanément sans traitement. Par contre, même si elle peut être soignée avec des antibiotiques, "la méningite bactérienne est particulièrement préoccupante. Environ une personne sur six atteintes de ce type de méningite en meurt et une sur cinq présente des complications graves", précise l'OMS.