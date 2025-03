"Un impact néfaste" : heure d'été ou d'hiver, ces médecins ont tranché et leurs conclusions sont inquiétantes

Le changement d'heure, adoré par certains et détesté par d'autres, fait débat depuis de nombreuses années. Pourtant, les experts sont unanimes sur son impact sur la santé.

Depuis plusieurs années, le changement d'heure fait débat : faut-il définitivement le supprimer ou non ? Plusieurs pays autour du monde ont déjà fait le choix de ne plus changer d'heure. L'Europe aussi avait voté pour en 2019, mais les états membres semblent avoir des difficultés à se mettre d'accord sur le fait de rester à l'heure d'hiver ou d'été. Lors d'une consultation citoyenne menée par la Commission européenne, plus de 8 personnes sur 10 avaient voté pour mettre fin au changement d'heure, et 60 % avaient une préférence pour l'heure d'été. Mais serait-ce la meilleure décision pour notre santé ?

Pour la majorité des personnes, le changement d'heure n'a pas énormément d'impact, en dehors d'une légère fatigue et d'une dette de sommeil pendant quelques jours. Mais cela peut être "violent chez les enfants et les personnes âgées", d'après Damien Devenne, chronobiologiste à l'Université de Caen, que la rédaction de Linternaute a interrogé. Le changement d'heure peut également avoir "des effets négatifs : c'est aussi le cas des adolescents, des travailleurs de nuit, et de tous ceux souffrant d'un trouble du sommeil, qui auront plus de difficultés pour s'adapter au nouvel horaire", liste l'Inserm.

Chaque année, le passage a l'heure d'été peut même avoir des conséquences bien plus graves qu'on ne le pense. "On sait que ces changements d'heure augmentent le risque de maladies cardiovasculaire, d'accidents vasculaires cérébraux, de troubles dépressifs et même d'accidents de la route", avait expliqué le Dr Jimmy Mohammed au micro de RTL. Une neurologue spécialiste du sommeil, Joanna Fond-Isariyawongse, interviewée par la renommée revue Science, a même estimé que cette "politique tue littéralement des gens".

À long terme, rester à l'heure d'été toute l'année "aurait un impact néfaste sur la santé", d'après l'Inserm. En effet, le soleil se lèverait très tardivement l'hiver, ce qui impacterait l'horloge biologique, qui a besoin d'exposition à la lumière au réveil. Et l'été, le coucher tardif du soleil rendrait plus difficile notre endormissement. À l'inverse, rester à l'heure d'hiver "induirait un coucher plus précoce et un sommeil plus long qui seraient bénéfiques à notre santé", note l'Inserm. L'institut de recherche conclut ainsi que "la grande majorité de la communauté scientifique recommande que le choix se porte sur le maintien de l'heure d'hiver".