C'est un des premiers symptômes d'Alzheimer et de Parkinson, pourtant presque personne ne le connait

Des chercheurs ont récemment développé un test innovant et simple pour détecter la maladie d'Alzheimer de façon précoce à partir de ce symptôme.

La maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson sont les deux maladies neurodégénératives les plus fréquentes. Chaque année en France, 250 000 personnes sont diagnostiquées d'une de ces deux maladies. Il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement pour soigner ces maladies, qui sont souvent détectées des années après le début des symptômes.

Ils peuvent en effet passer inaperçus, puisque le grand public ne les associe pas forcément à ces maladies. Généralement, pour la maladie d'Alzheimer, on pense uniquement aux troubles de la mémoire ; et pour Parkinson aux troubles moteurs. Mais ces deux maladies sont en réalité caractérisées par bien d'autres symptômes, dont certains se retrouvent à la fois chez les patients atteints d'Alzheimer, et certains atteins de Parkinson : une dépression, une confusion, une désorientation spatiale, des troubles de l'attention et de la concentration, ou encore des difficultés à trouver les bons mots.

Un autre symptôme lié à Alzheimer et Parkinson, qui peut survenir des années avant que la maladie ne se déclare, a été identifié : les troubles liés à l'odorat. Les régions du cerveau liées à ce sens seraient en effet affectées dès le début de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. D'après l'association France Parkinson, "plus de 90% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson développent un trouble de l'odorat plusieurs années avant l'apparition des symptômes moteurs". Et selon le CRNS (Centre national de recherche scientifique), "80 % des patients Alzheimer souffrent d'un trouble olfactif, ce qui en fait un signal précoce de la maladie".

Des chercheurs du Mass General Brigham, reconnu comme l'un des meilleurs hôpitaux américains, ont récemment élaboré un test olfactif, réalisable à domicile, qui pourrait permettre de détecter la maladie d'Alzheimer plus tôt. Avec leur test, ils ont confirmé que les personnes qui ont des troubles cognitifs, notamment caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, avaient de moins bonnes capacités à détecter et identifier les odeurs. "La détection précoce des troubles cognitifs pourrait nous aider à identifier les personnes présentant un risque de maladie d'Alzheimer et à intervenir des années avant l'apparition des symptômes de la mémoire", a déclaré l'auteur principal de l'étude, le Dr Mark Albers, dans un communiqué.

Détecter le plus tôt possible la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson est un enjeu de taille, puisque plus la maladie est prise en charge tôt, plus les thérapies disponibles aujourd'hui peuvent préserver la qualité de vie des patients. Même si les troubles de l'odorat peuvent être un symptôme de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, ils peuvent être dus à d'autres causes comme une infection virale - notamment le Covid-19, un traumatisme crânien ou simplement le vieillissement.