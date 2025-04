La grande majorité des traitements pour le mal de dos ne sont pas vraiment efficaces, voici ceux qui sortent du lot

Les maux de dos, souvent surnommés "la maladie du siècle", touchent environ 4 adultes sur 5 au moins une fois dans leur vie.

Mauvaise nouvelle pour les personnes qui souffrent de maux de dos. Les douleurs lombaires, ou lombalgies, peuvent être très douloureuses et invalidantes. Forcément, les personnes touchées cherchent alors des traitements efficaces. Même s'il en existe un grand nombre, la majorité d'entre eux n'ont pas prouvé d'efficacité selon une étude publiée récemment dans le British Medical Journal.

Des chercheurs internationaux ont en effet analysé plus de 300 études portant sur 56 traitements contre les lombalgies : les AINS (anti-inflammatoires, par exemple le Nurofen), les relaxants musculaires, les manipulations vertébrales, les massages ou encore l'exercice physique. Parmi l'ensemble de ces approches, les chercheurs ont "constaté que seul un traitement sur dix environ était efficace et que la plupart d'entre eux n'apportaient qu'un soulagement marginal par rapport à un placebo", a expliqué le Dr Aidan Cashin, un des auteurs de l'étude, dans un communiqué.

Pour les douleurs aiguës (qui durent moins de 3 mois), les chercheurs ont conclu que "les AINS peuvent être efficaces". À l'inverse, l'exercice physique ou encore le paracétamol "n'étaient pas efficaces". Pour la lombalgie chronique, plusieurs méthodes "peuvent être efficaces", mais les "effets sont faibles" : l'exercice physique, les manipulations de la colonne ou encore les antidépresseurs. Globalement, "les preuves n'étaient pas concluantes" pour la plupart des traitements, qu'ils soit pharmacologiques ou non. Parce que les études existantes sont de "mauvaise qualité", le Dr Cashin estime donc que "nous avons besoin d'autres essais de haute qualité, contrôlés par placebo, pour comprendre l'efficacité des traitements et lever l'incertitude pour les patients" et les médecins.

Cette étude interroge les recommandations en vigueur en France. La Haute autorité de santé recommande en effet l'activité physique comme "traitement principal permettant une évolution favorable de la lombalgie. Aucun médicament antalgique n'a prouvé d'efficacité à moyen terme sur l'évolution d'une poussée aiguë de lombalgie". Parmi les traitements médicamenteux, elle recommande malgré tout en première intention le paracétamol, qui "peut être utile pour traiter la douleur", ou les AINS, qui "peuvent être proposés pour la plus courte durée possible, à la dose efficace la plus faible".

L'Assurance maladie indique sur son site qu'il est possible de prendre "des anti-inflammatoires ou des antalgiques pour supprimer ou réduire la douleur au niveau des lombaires". Enfin, pour l'Organisation mondiale de la santé, "les antalgiques ne doivent pas être utilisés en première intention pour traiter la lombalgie". Elle recommande plutôt l'activité physique pour "atténuer les symptômes et aider à prévenir les récidives". Alors en cas de lombalgie, qu'elle soit aiguë ou chronique, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour rechercher la cause et déterminer le traitement adapté.