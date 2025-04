Boire du café réduit le risque de diabète... mais seulement à cette condition

Le café apporte des bienfaits pour la santé, mais ils sont largement réduits chez les personnes qui ont cette mauvaise habitude.

Environ 8 Français sur 10 boivent du café. Si certains le préfèrent noir, beaucoup y ajoutent des ingrédients ou des petits "toppings". Mais quel effet cela peut-il avoir sur la santé, et plus précisément sur le risque de diabète ? Mauvaise nouvelle : un de ces deux aliments réduit les bienfaits du café sur cette maladie chronique.

De nombreuses études scientifiques ont en effet démontré que la consommation de café était associée à un risque plus faible de souffrir de diabète de type 2. Des chercheurs de la célèbre université d'Harvard aux États-Unis ont récemment confirmé ce bienfait. Leur étude, publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition, a conclu que "chaque tasse de café supplémentaire était associée à un risque de diabète de type 2 inférieur de 10 %". Mais ce, uniquement "sans aucun additif".

Les chercheurs américains ont justement étudié l'impact sur ce bénéfice des différents ingrédients souvent ajoutés au café : lait, sucre, édulcorants artificiels (surnommés "sucrettes")... Pour le savoir, ils ont analysé les données de près de 300 000 personnes qui avaient indiqué leur consommation de café, et s'ils ajoutaient un de ces ingrédients. Les chercheurs les ont ensuite suivies pour déterminer le risque de diabète en fonction de cette consommation.

Ils ont ainsi pu observer que les buveurs de café crème avaient la même réduction du risque de diabète que les consommateurs de café noir. Par contre, pour les personnes qui ajoutaient du sucre ou des édulcorants artificiels à leur café, cette baisse du risque "était significativement affaiblie". Cela signifie donc qu'ajouter du sucre ou un édulcorant réduit - d'environ de moitié - les bienfaits du café sur la prévention du diabète.

Il est en effet possible de prévenir l'apparition d'un diabète de type 2, grâce à plusieurs mesures d'hygiène de vie. Il faut avoir une alimentation saine, en limitant la consommation de sucre et de graisses saturées ; une activité physique régulière ; avoir un poids sain ; et enfin ne pas fumer et limiter au maximum l'alcool. En France, environ 4 millions de personnes souffrent de diabète, un chiffre en constante augmentation.