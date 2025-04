Rougeole : déjà presque autant de cas depuis le début de l'année qu'en 2024 en France

La France, comme de nombreux autres pays dans le monde, est touchée par une résurgence inquiétante de la rougeole qui s'accentue depuis 2024.

La rougeole va-t-elle toucher encore plus de Français en 2025 que l'année dernière ? C'est en tout cas la tendance alarmante qui est observée. D'après un bulletin publié ce 29 avril par Santé publique France, 427 cas de rougeole ont été déclarés entre le 1er janvier 2025 et mi-avril, "soit un total approchant le nombre de cas déclarés en 2024". L'an dernier, 483 cas ont en effet été déclarés en France, d'après un bilan annuel publié ce 28 avril.

Les plus touchés par la rougeole en 2025 sont les de moins de 4 ans, puis les adultes de plus de 40 ans, suivis des trentenaires et des adolescents entre 15 et 19 ans. En moins de 4 mois, plus de 140 personnes se sont rendues aux urgences ou ont été hospitalisées, et près de 60 personnes ont souffert de complications. Un adulte immunodéprimé est décédé. Aucun décès n'avait été notifié en 2024.

Santé publique rappelle ainsi que "la vaccination par le vaccin ROR est le meilleur moyen de se protéger du virus et de protéger également les personnes fragiles à risque de formes graves tels que les nourrissons de moins d'un an, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées qui ne peuvent bénéficier de la protection par un vaccin vivant atténué". Pourtant, parmi les personnes touchées par la rougeole et ciblées par la vaccination, la majorité ne sont "pas ou incomplètement vaccinés".

Même si ce vaccin est obligatoire chez les enfants à partir d'un an depuis 2018, la couverture vaccinale n'est pas encore suffisante. Près de 93 % des enfants de 2 ans en France avaient reçu les deux doses du vaccin en 2022. Il faudrait une couverture vaccinale d'au moins 95 % pour éradiquer la maladie.

Une "recrudescence des cas de rougeole", observée depuis 2023, s'est "poursuivie et accentuée en 2024", avec une multiplication par 4 du nombre de cas entre 2024 et 2023, où 117 cas avaient été rapportés, d'après le bilan de Santé publique France. Avec cette augmentation inquiétante de cas en 2024 et en 2025, la vaccination est particulièrement importante. Le nombre de cas reste malgré tout "limité par rapport à la moyenne des années antérieures à la pandémie de COVID-19", rappelle Santé publique France. Entre 2017 et 2019, plus de 2 000 cas étaient déclarés en moyenne par an en France.

Le pays est loin d'être le seul à être touché par une recrudescence de la rougeole. L'OMS et l'Unicef alertaient d'ailleurs dans un communiqué fin avril sur le "retour particulièrement dangereux" de la rougeole dans le monde. Les organisations signalent que "au cours des 12 derniers mois, 138 pays ont signalé des cas de rougeole, parmi lesquels 61 ont connu des épidémies importantes ou perturbatrices, un chiffre record depuis 2019".