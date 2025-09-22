A partir de cet âge, il ne faut plus se doucher tous les jours

La douche quotidienne est la norme. Mais ce n'est pas ce qui est recommandé à partir d'un certain âge.

La majorité des Français prennent une douche tous les jours. C'est un rituel de propreté, et c'est aussi un moment pour soi qui aide à se détendre ou à se réveiller. Les personnes qui ne le font pas tous les jours sont souvent considérées comme "sales". Pourtant, ce n'est pas forcément recommandé, surtout à partir d'un certain âge.

En effet, en vieillissant, la peau devient de plus en plus fine, fragile et sèche. Elle produit de moins en moins de sébum, et elle est de moins en moins bien protégée des agressions extérieures. Des lavages trop fréquents peuvent alors assécher, irriter, voire endommager la peau.

© 123RF

C'est pourquoi à partir de 70 ans, il est préférable de réduire la fréquence des douches. Bien sûr, l'hygiène corporelle reste essentielle : elle doit simplement être modifiée. "Pour les personnes âgées, on peut passer d'une douche quotidienne à une douche tous les deux jours", conseille la Dr Marie-Estelle Roux, dermatologue interrogée par Santé Magazine. Elle précise qu'il faut tout de même nettoyer certaines zones chaque jour : les plis cutanés, la zone intime et les pieds.

En termes d'hygiène, il n'y a pas que la fréquence des douches qui est importante chez les personnes âgées. La température de l'eau doit être adaptée : une eau trop chaude peut en effet aggraver le dessèchement de la peau. C'est pourquoi il est recommandé de se doucher avec de l'eau tiède, et d'éviter les bains chauds. Il faut également éviter de rester trop longtemps dans l'eau (car cela assèche également la peau), et privilégier une douche d'environ 5 à 10 minutes.

Aussi, les produits utilisés pour la toilette ne sont pas à négliger. L'idéal est de miser sur des produits sans savon ni parfum et au pH neutre afin de ne pas agresser et assécher la peau. Les produits spéciaux "peaux sensibles" ou "peaux sèches", comme les huiles de douches ou les savons surgras, peuvent être utilisés en fonction des besoins.

Enfin, il est essentiel de bien se sécher la peau après la toilette pour éviter les infections cutanées, notamment dans les plis cutanés et entre les orteils. Afin de ne pas agresser la peau, il est recommandé de se sécher en tapotant doucement. Une fois la peau propre et sèche (ou encore humide), appliquer une crème hydratante est une dernière étape importante de la toilette pour lutter contre le dessèchement de la peau. En cas de doute sur les produits d'hygiène à utiliser, il ne faut pas hésiter à demander conseil à un professionnel de santé.

Pour conclure, un aspect essentiel de la toilette chez les personnes âgées est la sécurité. La salle de bain doit être aménagée en fonction des besoins et des capacités. En particulier pour les personnes âgées qui ont des troubles de l'équilibre ou qui sont fragiles, des aménagements comme une barre d'appui, un siège dans la douche ou encore un tapis antidérapant réduisent le risque de chutes.