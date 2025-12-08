Beaucoup de Français n'en font pas : cette activité peut rajeunir le cerveau

Les personnes qui ont un cerveau plus jeune ont un point commun.

Qui n'a pas envie de garder un cerveau en plein santé en vieillissant ? La bonne nouvelle est qu'il est possible de le protéger, avec une alimentation saine, une activité physique régulière, des interactions sociales, des activités créatives... Et cela peut se voir sur des examens d'imagerie ! Des chercheurs ont justement récemment analysé le cerveau de près de 1 200 personnes aux États-Unis, et ont trouvé une différence notable entre les cerveaux les plus jeunes et les plus vieux.

Pour cela, ils ont fait des scanners cérébraux et des IRM du corps entier des participants, et avec l'aide de l'intelligence artificielle, ils ont calculé le volume musculaire, de graisse, et l'âge cérébral. L'étude, présentée à un congrès américain de radiologie, a révélé "qu'un ratio plus élevé de graisse viscérale par rapport au muscle était associé à un âge cérébral plus élevé".

© 123RF

En clair, "les participants ayant plus de muscle avaient tendance à avoir des cerveaux d'apparence plus jeune, tandis que ceux ayant davantage de graisse abdominale cachée par rapport à leur muscle présentaient des cerveaux d'apparence plus âgée", a expliqué le Dr Cyrus Raji, l'auteur principal de l'étude. La graisse viscérale est en effet cachée : elle entoure les organes abdominaux, et est mauvaise pour la santé si elle est présente en excès. Elle provoque notamment de l'inflammation, néfaste pour le cerveau. La graisse sous-cutanée, qui est elle visible, n'était pas associée au vieillissement du cerveau dans l'étude.

Si le vieillissement "entraîne une perte de masse musculaire et une augmentation de la graisse abdominale cachée", rappelle le Dr Raji, il est heureusement possible de limiter ce phénomène et donc protéger le cerveau du vieillissement, et donc des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. "Perdre de la graisse - en particulier la graisse viscérale - tout en préservant le volume musculaire serait le meilleur moyen d'améliorer le vieillissement et la santé du cerveau", estime le Dr Raji.

Pour cela, une des clés est bien sûr l'activité physique. "Les entraînements par intervalles à haute intensité (HIIT) et les séances de cardio de durée modérée étant les types d'exercice les plus efficaces" pour réduire la graisse viscérale", a expliqué la Dr Nita Maha, médecin généraliste à Women's Health. Il faut évidemment ajouter à cela au moins une séance de renforcement musculaire par semaine, pour maintenir et développer les muscles.

L'alimentation joue également un rôle majeur dans la masse musculaire et graisseuse. Les protéines, fruits et légumes doivent être consommées au quotidien, et à l'inverse le sucre et les mauvaises graisses doivent être limités au maximum. Ces recommandations valent pour la santé du cerveau, et pour tout le corps !