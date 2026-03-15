Vous avez toujours un coup de barre après déjeuner ? Ces aliments vous donneront de l'énergie tout l'après-midi

Ce que vous mangez au déjeuner peut soit vous donner envie de dormir, soit vous apporter de l'énergie pour le reste de la journée.

Tout le monde a déjà connu cette envie irrépressible de faire une sieste après un repas, et surtout après le déjeuner. Certains optent alors pour une sieste, d'autres pour du café. Mais au lieu de subir ce coup de barre en début d'après-midi, il est possible de l'éviter, du moins de le réduire. Comment ? En mettant les bons aliments dans son assiette.

Notre énergie dépend en effet beaucoup de notre alimentation. D'un côté bien sûr de la quantité : un repas trop copieux demandera beaucoup d'énergie au corps pour la digestion, c'est le coup de barre assuré. Et de l'autre côté de la qualité : certains aliments assurent une énergie stable et durable, quand d'autres provoquent fatigue et fringales.

Le principal changement à faire pour éviter le coup de barre après manger est de réduire, voire de supprimer les sucres rapides. Ils provoquent en effet un important pic de glycémie, qui va ensuite redescendre rapidement et brutalement. Résultat : une envie de dormir et de manger encore plus de sucre... un cercle vicieux. Parmi les sucres rapides, on retrouve évidemment les pâtisseries, sucreries, ou encore les boissons sucrées, mais aussi les féculents raffinés, comme le pain blanc, les pâtes et le riz.

L'idéal est d'éviter les sucres ajoutés et de remplacer les féculents raffinés par leur version complète. On privilégiera donc du pain, des pâtes ou du riz complets, qui libèreront le sucre de façon plus lente et stable. Mais ce n'est pas tout. Un repas complet, avec des protéines, de bonnes graisses et surtout des fibres est indispensable pour limiter le pic de glycémie. Ces dernières ralentissent en effet l'absorption du sucre.

Les fibres sont présentes dans les céréales complètes, mais aussi les légumineuses, les légumes, les fruits, ou encore les oléagineux. Une assiette bien équilibrée devrait être composée à la moitié de légumes, un tiers de protéines (animales ou végétales), et un tiers de féculents. Pour leur apport en énergie et en satiété, côté protéines on peut se tourner vers des viandes, du poisson, des œufs ou encore du soja. Pour les bonnes graisses - à consommer en quantité modérée car très caloriques -, choisissez de l'huile d'olive, des noix ou encore de l'avocat.

Après avoir mangé une assiette équilibrée riche en fibres et en protéines, il faut être vigilant au moment du dessert, qui peut tout changer. Un cookie ou une part de gâteau provoqueront à coup sûr un coup de barre peu de temps après. A la place, on mise sur des fruits - riches en fibres -, une compote sans sucres ajoutés, un laitage, des amandes ou du chocolat noir à plus de 70 % de cacao.

Et bien sûr on n'oublie pas de bien s'hydrater en buvant suffisamment d'eau, car la déshydratation peut provoquer de la fatigue. Enfin, pour améliorer la digestion, limiter le pic de glycémie et donner un petit coup de boost après manger, une petite balade est idéale après manger, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes.