Je suis gastro-entérologue, ces 4 bonnes habitudes matinales sont idéales pour mieux digérer et avoir le ventre plat

Un gastro-entérologue a recommandé la routine matinale simple mais efficace pour une meilleure digestion.

Si vous avez des problèmes de digestion, vous avez sûrement déjà essayé de nombreuses méthodes pour y remédier. Compléments alimentaires, régimes, aliments supprimés... Heureusement, il est possible de retrouver une meilleure digestion sans se restreindre ni dépenser d'argent. Dès le début de la journée, certaines petites habitudes peuvent déjà faire une grande différence.

Le Dr Will Bulsiewicz, gastro-entérologue, a en effet rappelé au magazine Self que "votre intestin possède son propre rythme circadien, et les signaux que vous lui envoyez pendant la première heure ou les deux premières heures de la journée donnent le ton pour toute la journée". D'où l'importance de prendre de bonnes habitudes et d'éviter les mauvaises le matin !

Pour le Dr Bulsiewicz, une des premières choses à faire est tout simplement de boire de l'eau. Si ce n'est pas un réflexe pour tout le monde, c'est pourtant indispensable pour réhydrater son système digestif - et le reste du corps - qui n'a pas été hydraté pendant toute la nuit. "Après six à huit heures sans boire d'eau, votre côlon a passé la nuit à absorber l'humidité des selles, tandis que vos reins l'éliminent, ce qui rend le transit plus lent", a expliqué le gastro-entérologue. Il recommande de boire environ 3 verres d'eau avant tout autre chose pour activer votre transit. Si cela est trop pour vous, un ou deux verres seront déjà bénéfiques.

Ensuite, le Dr Bulsiewicz recommande de manger un petit déjeuner riche en fibres. Elles contribuent notamment à un transit plus régulier et préviennent la constipation. Le gastro-entérologue recommande par exemple des flocons d'avoine préparés la veille, avec des baies et des graines de lin moulues. Vous pouvez aussi miser sur du pain complet avec un avocat, un yaourt riche en prébiotiques avec des graines de chia, ou encore un smoothie fait maison. Ces aliments vous aideront à couvrir une partie des 25 à 30 grammes de fibres recommandées par jour. Cependant, si vous mangez peu de fibres, il est recommandé d'augmenter progressivement la dose pour limiter les désagréments digestifs. Si vous aimez boire du café le matin, il peut tout à fait s'intégrer à un petit-déjeuner sain : il aide à stimuler le transit.

Une autre bonne habitude - valable pour le matin et pour tous les autres repas - est de manger lentement et en conscience. Le Dr Bulsiewicz explique en effet que "quand vous êtes pressé ou que vous regardez du contenu stressant en mangeant, la sécrétion d'enzymes diminue, la motilité devient irrégulière, et les ballonnements s'installent". Il conseille ainsi d'éviter les écrans pendant les repas et de mâcher lentement pour éviter l'ingestion d'air qui provoque des gaz.

Enfin, la dernière bonne habitude à prendre le matin est de sortir marcher pendant au moins 10 minutes après le petit-déjeuner. Cette balade digestive aide à mieux digérer. Vous pouvez aussi, en complément, faire quelques étirements ou une activité physique douce comme du yoga ou du pilates pour leurs bienfaits sur la relaxation.