Boire de l'eau pendant le repas est-il vraiment une bonne idée ? Voici ce que recommandent les experts

C'est une question que tout le monde s'est déjà posé en se servant un verre d'eau à table. La consommation d'eau pendant le repas est-elle conseillée ?

C'est un débat qui revient souvent à table : est-il préférable de boire de l'eau pendant les repas ou en dehors ? Il y a deux équipes : ceux qui vont s'hydrater tout au long de la journée et ceux qui vont boire beaucoup d'eau pendant le déjeuner ou le diner. S'il est recommandé de boire environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, quelle quantité faut-il privilégier lors des repas ?

Selon la médecin nutritionniste Alexandra Dalu, boire de l'eau pendant les repas ne pose pas de problème car la production de sucs digestifs s'adapte automatiquement en fonction de ce que l'organisme absorbe, même quand il s'agit de liquide. Cela peut même être bénéfique car boire de l'eau permet de liquéfier les aliments secs et ainsi aider à la digestion. "Cela va ramollir le bol alimentaire", explique la spécialiste, selon Le Figaro.

Boire de l'eau oblige aussi à manger moins vite : il faut prendre le temps de reposer ses couverts et d'attraper son verre. Cela envoie également un signal de rassasiement au cerveau et permet donc de manger moins. Ceci étant, boire pendant les repas n'est pas toujours une si bonne idée et certaines habitudes sont à proscrire selon les experts et d'autres à adopter.

D'abord, il est conseillé de boire des petites gorgées tout au long du repas, plutôt que des grands verres. Il faut aussi éviter de boire de l'eau trop froide. L'eau gazeuse est aussi à éviter, surtout pour les personnes qui sont souvent touchées par des ballonnements. Violette Petroj, nutritionniste et diététicienne, confie au magazine Elle qu'il faut idéalement boire "environ deux petits verres de 20 cl par repas".

Selon une étude parue dans la revue Clinical Nutrition ESPEN, l'eau bue favorise en outre l'absorption de glucose par l'organisme et peut alors provoquer des pics d'insuline anormaux. Le corps va alors plus facilement stocker les graisses. Cela se produit notamment avec la consommation d'aliments sucrés. Il est alors préférable lors d'un repas trop sucré de ne pas boire tout de suite : les experts conseillent d'attendre 30 minutes. Il est également recommandé d'éviter l'eau pendant le dessert.

Par ailleurs, d'autres moments de la journée sont propices à un bon verre d'eau. Au réveil, l'organisme n'a pas reçu d'eau pendant plusieurs heures, il est donc important de se réhydrater. La même réflexion est de mise au coucher pour prévenir de la déshydratation pendant le sommeil. Il convient surtout d'écouter son corps et de boire quand la soif ou la déshydratation se fait ressentir.