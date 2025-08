Manger des œufs pourrait protéger de la maladie d'Alzheimer, voici la quantité qu'il faut consommer chaque semaine

L'alimentation joue un rôle majeur dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. Certains aliments, notamment l'œuf, seraient à privilégier pour limiter les risques de la développer.

Bonne nouvelle pour les amateurs d’œufs ! Cet aliment souvent décrié a pourtant beaucoup d'avantages : il est économique, facile à cuisiner, et a de nombreux bienfaits pour la santé. Les œufs sont bien sûr riches en protéines, mais aussi en d'autres nutriments comme des vitamines (notamment A, B12 et D), de l'iode, du potassium, le tout avec peu de calories. Cela fait de l’œuf un aliment particulièrement intéressant au quotidien, et en particulier en vieillissant, puisque les besoins en protéines augmentent alors.

L’œuf est aussi particulièrement un atout à cette période de la vie grâce à ses bienfaits pour la santé cérébrale. Plusieurs études récentes ont en effet mis en évidence que les personnes qui mangeaient régulièrement des œufs avaient moins de risque de développer une démence que celles qui en mangent peu.

La dernière en date, publiée dans le Journal of Nutrition, a suivi plus de 1 000 personnes âgées pendant près de 7 ans en moyenne. Les chercheurs de la Tufts University aux États-Unis, qui ont mené l'étude, ont ainsi "constaté que la consommation d'au moins un œuf par semaine était associée à une réduction de 47 % du risque de démence de type Alzheimer".

Les chercheurs sont même allés plus loin, et ont réalisé des autopsies de 578 participants de l'étude qui sont décédés. Ceux qui mangeaient plus de 1 œuf par semaine (et encore plus ceux qui en mangeaient 2) avaient moins de risque d'avoir des signes de maladie d'Alzheimer dans le cerveau. Ces résultats doivent bien sûr être confirmés dans d'autres études de plus grande ampleur.

Alors comment expliquer cet effet de l’œuf sur la prévention de la maladie d'Alzheimer ? Selon les chercheurs, cela serait notamment dû à la richesse de l’œuf en choline. Ce nutriment est essentiel au bon fonctionnement du cerveau, puisqu'il participe à la formation d'un neurotransmetteur appelé acétylcholine, qui joue un rôle important dans cet organe. L’œuf est un des aliments qui en contient le plus : un gros œuf apporte environ un quart des besoins quotidiens en choline.

Au-delà de l’œuf, il a été mis en évidence que l'alimentation peut jouer un rôle important dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. Il est ainsi conseillé d'adopter une alimentation la plus proche possible du régime méditerranéen, en misant sur le poisson, l'huile d'olive, les fruits et légumes, et à l'inverse de limiter la viande rouge, le sucre, et globalement les aliments ultra-transformés.