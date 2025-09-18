On n'en mange pas assez : ces aliments riches en potassium sont excellents pour le coeur

L'importance du potassium est peu connue. Ce minéral est pourtant essentiel, en particulier pour la santé cardiaque.

On sait que pour le cœur il ne faut pas manger trop de sel, mais on sait moins qu'il faut manger assez de potassium. Ce minéral est essentiel pour le bon fonctionnement du corps, et notamment pour la fonction cardiaque. En effet, le potassium aide à éliminer le sel, que nous consommons souvent en trop grande quantité. "Nous avons [aujourd'hui] tendance à adopter un régime alimentaire moderne composé d'aliments transformés, et plus ceux-ci sont transformés, plus ils contiennent de sodium et moins de potassium", a constaté auprès du Gardian le professeur Henning Bundgaard, qui a récemment mené une étude sur le sujet. Elle a été présentée au congrès 2025 de la Société européenne de cardiologie.

D'abord, comme l'a rappelé le Pr Bundgaard, "le potassium est essentiel au bon fonctionnement cardiaque et nous savons, grâce à des études observationnelles, qu'un faible taux de potassium augmente le risque d'arythmies, d'insuffisances cardiaques et de décès". Avec son équipe, il a justement étudié l'impact d'une hausse de consommation de potassium chez 1 200 patients à haut risque de troubles du rythme cardiaque.

Résultat, les patients qui avaient augmenté leur consommation de potassium avaient 24 % de risque en moins d'avoir des troubles du rythme cardiaque, d'être hospitalisés ou de décéder. Les chercheurs ont estimé dans un communiqué qu'il faudrait "envisager d'augmenter les taux de potassium comme stratégie thérapeutique peu coûteuse et largement accessible chez les patients atteints d'un large éventail de maladies cardiovasculaires".

Le Pr Bundgaard estime même "qu'un apport alimentaire plus élevé en potassium peut être bénéfique non seulement pour les patients atteints de maladies cardiaques, mais probablement pour nous tous. Nous devrions donc peut-être tous réduire notre consommation de sodium et augmenter celle de potassium dans notre alimentation".

Cette étude n'est pas la première à mettre en évidence des bénéfices pour la santé cardiaque à augmenter sa consommation de potassium. "De faibles apports en potassium sont associés à une augmentation de la tension artérielle et un risque accru d'accident vasculaire cérébral", d'après l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa). Cependant, le manque de potassium est très rare avec une alimentation suffisante et équilibrée.

Alors comment consommer plus de potassium ? D'après l'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, "les principales sources alimentaires de potassium sont le chocolat, la banane, les légumes et les produits laitiers". Attention cependant aux compléments alimentaires ou aux substituts de sel, qui sont à base de potassium, car ce minéral peut être dangereux en excès.