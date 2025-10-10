Encore plus de vitamine A que la carotte : ce légume est excellent pour la peau, les yeux et le système immunitaire

La carotte est connue pour être exceptionnellement riche en vitamine A, mais un autre délicieux légume d'automne en contient encore plus.

"Mange tes carottes, c'est bon pour les yeux !" Nous avons tous déjà entendu cela. Si la carotte est bonne pour les yeux, c'est parce qu'elle contient de grandes quantités de vitamine A, qui lui donne sa couleur orange caractéristique. Cette vitamine ne manque pas de vertus : elle est également bonne pour la peau, le métabolisme du fer, et le système immunitaire. Ça tombe bien, avec les maladies de l'hiver qui font leur retour, l'automne est le moment idéal pour faire le plein de vitamine A ! Le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, est aussi un puissant antioxydant.

Pour couvrir les besoins en vitamine A, il est recommandé d'en consommer 750 µg par jour pour les hommes et 650 µg pour les femmes d'après l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire). 100 grammes de carotte crue apportent 1380 µg de vitamine C, soit 170 % des besoins journaliers, et même 186 % lorsqu'elle est cuite à la vapeur ! Un autre légume en apporte encore plus : la patate douce.

La patate douce, légume phare d'automne, est le plus riche en vitamine A. Il en contient en effet 1 750 µg pour 100 grammes, soit 218 % des besoins journaliers ! Attention cependant à ne pas trop en abuser, surtout les femmes ménopausées puisque des apports élevés en vitamine A "augmentent le risque de fracture" chez ces dernières selon l'Anses.

En plus de sa teneur exceptionnelle en vitamine A, la patate douce renferme bien d'autres nutriments. En effet, c'est également une source de vitamine C (20 % des besoins quotidiens pour 100 grammes) et de vitamine B6, qui participe au métabolisme, au fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, à l'activité hormonale, et qui aide à réduire la fatigue. Un super combo de vitamines avant l'hiver !

La patate douce ne contient pas que des vitamines : c'est aussi une source de potassium (qui aide à faire baisser la tension artérielle), de phosphore (présents dans les os et les dents) ou encore de magnésium. La patate douce est également hydratante puisqu'elle contient 78 % d'eau. Elle apporte aussi une quantité notable de fibres, essentielles pour la digestion.

Malgré son côté sucré très apprécié, la patate douce a un indice glycémique modéré, plus bas que la pomme de terre si elle est cuite à la vapeur. Cela "permet de stabiliser les niveaux de sucres dans le sang et de diminuer la résistance à l'insuline, lui conférant des propriétés anti-diabétiques", d'après Aprifel (Agence pour la recherche et l'information en fruits et légumes). Avec 62 kcal pour 100 grammes, elle contient moins de calories que la pomme de terre (92 kcal). La patate douce a donc de nombreux bienfaits pour la santé, dont on n'hésite pas à profiter en automne en gratin, en purée, en soupe ou encore rôtie !