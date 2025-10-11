C'est le meilleur goûter pour le coeur : il aide à réduire la tension artérielle

Les cardiologues adorent cet aliment, c'est une bonne solution pour la pause goûter ou une collation dans la matinée.

Les enfants ne sont pas les seuls ! Un Français sur 4 prendrait un goûter tous les jours et un sur deux le ferait au moins une fois par semaine (sondage OpinionWay de 2021). Or, on le sait, grignoter entre les repas n'est pas toujours bon pour la santé, surtout si on opte pour des produits trop sucrés ou trop salés. Quand l'envie d'une pause gourmande se fait sentir, des aliments s'avèrent bien meilleurs que d'autres. Certains, consommés avec modération, peuvent même se révéler bénéfiques pour le cœur et les artères.

Riches en nutriments essentiels comme le potassium, les fibres et les acides gras mono-insaturés, ils concentrent de nombreuses vertus pour la santé cardiovasculaire. Plusieurs études scientifiques, dont une relayée par l'American Heart Association, ont mis en évidence leur capacité à faire baisser le taux de mauvais cholestérol, l'inflammation et surtout la pression artérielle.

"Une petite poignée de noix comme les amandes, les noix de Grenoble ou les pistaches chaque jour peut aider à réduire l'hypertension", confirme le Dr Joyce Oen-Hsiao, cardiologue diplomée de l'Université de Yale interrogée par le magazine Parade. "Elles contiennent de la L-arginine, un acide aminé qui stimule la production d'une substance qui détend les artères."

Cette même docteur conseillait ainsi de les associer à des fruits secs en petite quantité pour une collation pleine d'énergie et de bienfaits. Tout est évidemment dans le dosage. "Les noix et pistaches sont riches en graisses, surtout les pistaches, donc il ne faut pas en manger en trop grande quantité", prévient la spécialiste. " Si vous les choisissez comme en-cas, veillez à contrôler les portions pour ne pas en consommer trop d'un coup." Une poignée peut suffire. Il faut aussi scruter les étiquettes et éviter absolument les produits avec du sel ajouté comme dans certains paquets de noix de cajou ou pistache.

D'autres collations saines peuvent aussi aider à réguler la tension. "Les fruits et légumes frais, en particulier les baies, bananes et légumes verts, sont excellents. Le yaourt allégé ou le houmous avec des crudités sont aussi de très bonnes options, car riches en fibres, potassium et antioxydants qui favorisent une pression artérielle normale", confie le Dr Jayne Morgan, cardiologue interrogée par le magazine Health.

Au-delà de l'alimentation, bouger régulièrement est essentiel pour garder un cœur en bonne santé. "Idéalement, il faudrait faire 30 minutes d'activité cardio en continu chaque jour, que ce soit de la marche rapide, de la course, de la natation...", recommande le Dr Oen-Hsiao. Réduire sa consommation de sel est aussi primordial, tout comme surveiller régulièrement sa tension à domicile. Et si vous n'aimez pas prendre un goûter ou ne pouvez pas le faire régulièrement, une petite poignée de noix ou d'amandes peut être ajoutée à un yaourt ou dans votre salade verte.