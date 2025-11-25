5 aliments à éviter quand on boit du café : mieux vaut ne pas en manger

Mieux vaut éviter ces 5 aliments lorsque l'on boit du café...

Après l'eau, le café est l'une des boissons les plus consommées au monde. Ses bienfaits sur la santé sont reconnus lorsqu'il est bu avec modération. Mais saviez-vous que certains aliments sont à éviter lorsqu'on sirote son café matinal ? Le café peut interférer avec certains nutriments ou provoquer des effets secondaires digestifs indésirables lorsqu'il est associé à des aliments spécifiques. En voici cinq exemples et quelques conseils à suivre.

Les agrumes

C'est bien connu, le café et les agrumes sont tous deux acides. L'acidité combinée peut irriter l'estomac et le système digestif et augmenter les symptômes de reflux, comme les nausées, les brûlures d'estomac et les indigestions. Mais ce n'est pas tout ! Le tannin contenu dans le café a un effet sur l'assimilation de la vitamine C et peut même la détruire selon l'IRMBS. De quoi annuler une grande partie des bienfaits de votre orange matinale... Dernier point pour les addicts au café, le mélange des deux saveurs est contre-indiqué par les experts du goût ! Le côté acidulé de l'agrume gâchera totalement la saveur de l'espresso dont vous avez tant besoin pour lancer la journée.

Les aliments frits

On imagine mal le mélange mais qui sait ? Cela peut arriver le midi notamment. Eh bien, vous auriez tort de finir votre cornet de frites par un petit café corsé. L'explication est simple : une consommation excessive de café (plus de 3 tasses/jour) peut aussi faire grimper le "mauvais" cholestérol LDL et diminuer le "bon" cholestérol HDL, augmentant les risques cardiovasculaires. Comme les aliments frits sont déjà néfastes pour le cœur en raison de leur teneur élevée en graisses, mieux vaut les dissocier du café !

Le lait

Aie ! Le café latte ou le cappuccino ont du plomb dans l'aile. Le lait est évidemment riche en calcium et certaines recherches américaines suggèrent que le café peut interférer avec la capacité du corps à absorber ce nutriment. Tout calcium non absorbé par l'organisme est excrété par l'urine, ce qui a été lié à un risque plus élevé de développer des problèmes comme les calculs rénaux ou l'ostéoporose (problèmes de santé des os). Mieux vaut donc réserver son verre de lait ou son café pour un autre moment de la journée !

Les aliments riches en sodium

Boire trop de café (surtout au-delà de 3 tasses/jour) peut aggraver l'hypertension, en raison de la caféine. Consommer en plus des aliments riches en sodium n'est pas conseillé, surtout en cas d'hypertension avérée ou de risque élevé. L'apport en sel doit rester inférieur à 2,3 g/jour.

Les aliments fermentés

Le café après une bonne choucroute, non merci ! Les aliments fermentés comme le kimchi, la choucroute, le miso ou le tempeh sont connus pour être bénéfiques pour la santé digestive, la fonction immunitaire, etc. Cependant, les consommer en même temps que le café pourrait avoir l'effet inverse. En raison de l'acidité des deux éléments, votre système digestif pourrait réagir avec des effets secondaires comme des gaz, des ballonnements et des maux d'estomac.

On termine quand même par un bon point, le café est rempli d'antioxydants bons pour notre santé. On le consomme toutefois avec modération (trois tasses au maximum par jour est une recommandation communément admise). Et si vous le consommez associé à une poignée de noix, vous aurez tout bon !