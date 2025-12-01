Pas besoin de compléments : ces 9 aliments permettent de faire le plein de vitamine C

Voici les meilleurs aliments pour faire une cure naturelle de vitamine C.

Chaque année en automne et en hiver, beaucoup de personnes se ruent vers les compléments alimentaires. La vitamine C fait partie des plus populaires. On comprend pourquoi : cette vitamine est antioxydante, aide à absorber le fer végétal, donne une belle peau et aide notre système immunitaire... La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez bénéficier de tous ses bienfaits sans compléments simplement grâce à l'alimentation ! De nombreux aliments sont en effet très riches en vitamine C, et permettent de combler facilement nos besoins (établis à 110 mg par jour). On en a sélectionné 9 d'entre eux et on vous explique pourquoi !

La goyave

On pourrait penser que ce fruit exotique se consomme l'été, mais sa pleine saison est en réalité en hiver ! Si la goyave ne fait pas partie des aliments les plus consommés en France, c'est une erreur : il s'agit d'une des meilleures sources de vitamine C, avec pas moins de 492 mg pour 100 grammes.

Le cassis

Cette petite baie noire, que l'on peut retrouver surgelée toute l'année, est aussi particulièrement riche en vitamine C. Une poignée d'environ 80 grammes en contient en effet 160 mg.

Les poivrons

Les poivrons sont les légumes qui contiennent le plus de vitamine C. Le poivron rouge en est particulièrement riche, avec 144 mg de vitamine C pour 100 grammes, soit trois fois plus que l'orange ou la clémentine. Le poivron jaune en contient lui 126 mg, et le poivron vert 75 mg. Pour bénéficier le plus possible de leur richesse en vitamine C, il est préférable de les consommer sautés ou poêlés plutôt que crus.

Le chou frisé

Le chou frisé, de saison en automne et en hiver, est aussi un légume particulièrement riche en vitamine C, avec 120 mg pour 100 grammes, soit plus que les besoins journaliers !

Le chou kale

Le chou kale est une autre variété de chou de saison en automne hiver. Elle est moins connue, pourtant elle apporte de nombreux bienfaits pour la santé, avec notamment 93 mg de vitamine C pour 100 grammes, soit le double de l'orange !

Le brocoli

Encore un légume vert très riche en vitamine C ! Le brocoli fait partie des aliments les plus riches en vitamine C avec pas moins de 91 mg pour 100 g.

Les choux de Bruxelles

Les choux de Bruxelles est un légume boudé par beaucoup de Français. Pourtant, c'est une mine de bienfaits et notamment de vitamine C, avec 85 mg pour 100 g.

Le kiwi

Dernier de ce classement des aliments les plus riches en vitamine C : le kiwi. Ce fruit est en effet un de nos meilleurs alliés en hiver grâce à son importante teneur en vitamine C : 81 mg pour 100 grammes. Encore loin devant l'orange ou la clémentine, qui en contiennent à peine 50 mg.

En consommant régulièrement ces aliments, vous pouvez donc combler facilement vos besoins quotidiens en vitamine C. D'autant plus qu'ils apportent évidemment bien d'autres vitamines et nutriments comme les fibres ! On peut donc en manger... sans modération.