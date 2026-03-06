Ces applications s'installent toutes seules sur votre téléphone, voici comment les supprimer

Votre téléphone peut être rempli d'applications inutiles et installées sans votre consentement.

Qu'il est loin le temps où nos téléphones ne servaient qu'à envoyer des appels et SMS ! De nos jours, ces petits appareils regorgent d'applications pour nous dépanner au quotidien. Ces applications peuvent être installées par défaut, par vous ou par le constructeur de votre smartphone. Mais utilisez-vous vraiment l'ensemble de ces applications ?

Surcharger votre téléphone portable en applications inutiles, c'est comme remplir votre sac d'objets superflus. Vous allez juste l'alourdir et vous ralentir. C'est pourquoi il est vivement conseillé de se débarrasser des applications dont vous ne vous servez pas, notamment si ces dernières sont installées sans votre consentement. En voici quelques-unes que nous vous conseillons de supprimer dès que possible.

Lorsque vous achetez un smartphone Android, il y a de fortes chances que des applications soient déjà pré-installées. Ces dernières peuvent venir de partenariats entre le constructeur de votre téléphone et d'autres marques qui négocient pour financer votre smartphone et proposer leurs services dessus. Une bonne idée sur le papier, mais qui présente quelques inconvénients.

Tout d'abord, il n'est pas rare que vous disposiez de plusieurs navigateurs internet installés d'un coup. Sur un smartphone Samsung, il est possible de se retrouver avec Google Chrome et Samsung Internet alors que les deux applications ont exactement la même utilité !

Certaines marques chinoises comme Honor ou Xiaomi fourmillent d'applications du genre avec des eBay ou Booking.com déjà installés sur leurs appareils. Une façon d'utiliser des services que vous pourriez tout aussi bien retrouver sur votre navigateur internet.

Notre conseil est donc le suivant : désinstallez rapidement ces applications ! Même si vous ne pensez pas à les utiliser, elles occupent votre espace de stockage inutilement et sont susceptibles de ralentir les performances de votre téléphone si ce dernier venait à être rempli. Vérifiez également du côté des jeux puisqu'il n'est pas rare de disposer de petits jeux pré-installés lors de l'achat d'un nouveau smartphone.