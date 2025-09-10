Chikungunya : presque 400 cas autochtones en métropole, l'épidémie n'est pas finie

En France métropolitaine, presque 400 cas autochtones ont été détectés depuis début mai. Même si l'été touche à sa fin, la période d'activité du moustique tigre n'est pas terminée.

Le nombre de cas autochtones continue d'augmenter fortement. Dans son dernier bilan publié le 10 septembre, Santé publique France en rapportait 382 cas en métropole depuis début mai. C'est 80 cas de plus en une semaine, et 267 cas en un mois. Et cette épidémie n'est pas terminée, puisque la période d'activité du moustique tigre, vecteur du chikungunya, dure jusque fin novembre. "Le nombre croissant de foyers de transmission confirme le risque accru de transmission autochtone en France hexagonale, prévient l’agence de santé publique. Avec la persistance de foyers actifs, notamment dans des zones touristiques du sud de la France, et le retour des vacances d’été, le risque de foyers secondaires dans d’autres régions en France est augmenté." Plusieurs foyers importants, avec jusqu'à 71 cas, ont été identifiés, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie.

Où les cas autochtones ont-ils été détectés cette année ?

L'ensemble des cas autochtones ont été détectés depuis juin dans ces régions : Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Corse, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, et pour la première fois en Nouvelle-Aquitaine, Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté. Les principaux foyers avec le plus grand nombre de cas ont été identifiés :

dans les Alpes-Maritimes à Antibes (71 cas),

dans les Bouches-du-Rhône à Vitrolles (46 cas),

dans le Var à Fréjus (51 cas),

dans le Gard à Poulx-Caveirac (21 cas),

en Dordogne à Bergerac (54 cas),

en Isère à Eybens (29 cas).

"Une telle précocité dans la saison d'activité du moustique et un nombre aussi élevé d'épisodes n'avaient jamais été observés jusqu'à présent", avait précisé Santé publique France dans un précédent bilan. Depuis le début de l'année 2025, plus de 1 880 cas de chikungunya (importés et autochtones) ont été détectés en métropole, dont 966 rien qu'entre le 1er mai et le 10 septembre d'après Santé publique France. Les deux années précédentes, seulement une trentaine de cas avaient été déclarés, dont 0 ou 1 cas autochtone (contracté sur le territoire).

Quels sont les derniers chiffres de l'épidémie à la Réunion et à Mayotte ?

L'épidémie de chikungunya est terminée à la Réunion et a fortement diminué à Mayotte. Le territoire est en phase épidémique depuis le 27 mai 2025, et la tendance du nombre de cas est à la baisse depuis juillet d'après Santé publique France. Près de 1 200 cas ont pour l'instant été détectés, et aucun décès n'a été rapporté.

A la Réunion, une baisse des indicateurs de l'épidémie est observée depuis fin avril. L'épidémie y est désormais "de faible intensité", même si le virus y circule toujours et que "des cas sont encore confirmés" d'après le dernier bilan de Santé publique France publié le 18 juin. Près de 54 000 cas ont été déclarés sur l'île depuis le début de l'année. L'épidémie de chikungunya a provoqué le décès de 27 personnes au total, qui avaient "essentiellement" plus de 65 ans et des comorbidités.

Comment se protéger du chikungunya ?

Plusieurs vaccins contre le chikungunya existent. Jusqu'alors, il n'était pas recommandé aux voyageurs de se faire vacciner contre le chikungunya. Mais dans ses recommandations 2025 aux voyageurs, le Haut conseil de santé publique a mis à jour les recommandations concernant le chikungunya.

Un nouveau vaccin autorisé en Europe en février 2025 puis arrivé en juin en France, appelé Vimkunya, est désormais recommandé en cas de séjour "dans une zone où une épidémie est avérée", "en cas de séjour prolongé" ou de "séjours répétés dans une zone où une circulation active du virus" est observée, chez les 12-65 ans qui ont des comorbidités. La vaccination est seulement "à envisager" chez les plus de 65 ans et les 12-65 ans qui n'ont pas de comorbidités. Elle n'est pour l'instant pas recommandée chez les femmes enceintes et allaitantes, faute de données suffisantes.

Un autre vaccin, Ixchiq, était déjà disponible mais il n'est pas recommandé aux voyageurs. Il est seulement "à envisager" chez les 12-65 ans qui ne sont pas immunodéprimés. L'Agence européenne du médicament a annoncé le 11 juillet qu'il était à nouveau autorisé chez les plus de 65 ans après avoir été contre contre-indiqué dans cette tranche d'âge. Plusieurs effets indésirables graves - dont 3 décès - avaient en effet été recensés lors de la campagne de vaccination mise en place à la Réunion début avril, d'après l'Agence nationale de sécurité du médicament.

En dehors de la vaccination, le seul moyen de se protéger de la maladie est d'éviter de se faire piquer par les moustiques grâce aux répulsifs, aux moustiquaires et en portant des vêtements longs et amples. Il est recommandé de surveiller une éventuelle apparition de symptômes aux personnes qui habitent, se rendent ou reviennent de la Réunion.

Les personnes fragiles doivent être particulièrement vigilantes, notamment celles qui souffrent de maladies chroniques, mais aussi les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, et désormais les plus de 65 ans, chez qui la vaccination n'est pas recommandée. La maladie peut en effet être grave chez ces personnes. Il n'existe aujourd'hui pas de traitement spécifique contre le chikungunya. Les seuls traitements disponibles sont symptomatiques, notamment le paracétamol. Une partie de la population est déjà immunisée contre le chikungunya suite à la dernière épidémie en 2005-2006, qui avait touché environ 260 000 personnes.