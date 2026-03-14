Carte des pollens en France : quel est le niveau de risque chez vous ?

Environ 30 % des Français souffrent d'allergie aux pollens. Découvrez ici une carte du risque pollinique, mise à jour en temps réel.

La saison des pollens a commencé plus tôt que d'habitude en 2026. Dès début mars, avec des températures printanières exceptionnelles, une bonne partie de la France était déjà en alerte rouge avec plusieurs semaines d'avance. "Selon les régions, c'est une à trois semaines d'avance", a expliqué sur France Info la Dr Sophie Silcret-Grieu, allergologue. Hélas, ce n'est que le début de longs mois de désagréments pour les allergiques, puisque la saison des pollens dure jusqu'au moins septembre.

La saison débute dès l'hiver par les pollens de cyprès en région méditerranéenne, et ceux de noisetier et d'aulne dans le reste du pays. Puis, le pic de pollens se produit au printemps, avec le bouleau dans le Nord et l'Est principalement en mars et avril ; le chêne d'avril à juin, et bien sûr les graminées de mai à août. Puis en été et au début de l'automne, c'est l'ambroisie qui mène la vie dure aux allergiques.

Ce calendrier des pollens dépend des régions, mais "la libération des pollens dépend fortement des conditions météorologiques", comme le rappelle La Chaîne Météo. Une météo douce, sèche et avec du vent représente les "conditions idéales pour la dispersion". A l'inverse, la pluie a un "effet temporairement bénéfique, car elle rabat les pollens au sol". La Chaîne Météo note également que "le changement climatique modifie le calendrier : les floraisons sont plus précoces et les saisons tendent à s'allonger. Des hivers plus doux favorisent des émissions dès janvier, tandis que des automnes chauds prolongent les épisodes tardifs". Le risque pollinique change donc chaque jour.

Le réseau national de surveillance de la qualité de l'air (Atmo France) a justement élaboré une carte des prévisions du risque pollinique en France sur trois jours. Elle est mise à jour automatiquement ci-dessous. Elle prend en compte les seuils de concentration des pollens les plus répandus : l'ambroisie, l'aulne, l'armoise, le bouleau, les graminées et l'olivier. Regarder régulièrement cette carte est essentiel pour les allergiques, afin d'adapter ses comportements en fonction de la situation.

En cas d'alerte pollinique, il est conseillé aux personnes souffrant d'allergiques d'aérer tôt le matin et tard le soir, de se rincer les cheveux avant se coucher, d'éviter de faire sécher ses vêtements à l'extérieur, de porter des lunettes de soleil dehors, et enfin de prendre des médicaments (notamment des antihistaminiques) si nécessaire.