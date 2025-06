Bornavirus : cette maladie rare est très grave, elle a fait un mort en Allemagne. Quels sont les symptômes ?

Les médias allemands ont rapporté le décès d'un homme qui avait été infecté par ce virus.

Une maladie aussi rare que mortelle. Seuls quelques cas sont détectés chaque année en Europe, notamment en Allemagne. En mai et juin 2025, le média allemand Frankfurter Rundschau a rapporté le décès d'un homme qui avait été infecté. Une autre personne a été touchée et aurait été placée en soins intensifs.

La maladie de Borna, provoquée par le virus du même nom, est une maladie très rare chez l'Homme mais fatale dans la plupart des cas. Si le 1er cas humain a été rapporté en 2015 en Allemagne, la maladie est connue chez les animaux, et notamment les chevaux, depuis plus longtemps. Elle est d'ailleurs transmise à l'humain via les animaux, en particulier la musaraigne des champs, qui excrètent le virus dans leurs urines, leurs excréments ou leur salive. S'il n'est pas habituel d'être en contact avec une musaraigne, les chats peuvent chasser des rongeurs et contaminer indirectement leurs propriétaires.

© 123RF

Les personnes en contact avec des animaux sont donc particulièrement à risque d'être touché par le virus. Pour éviter d'être infecté, il est ainsi recommandé d'éviter tout contact avec les rongeurs et leurs excréments, et de se protéger lors du nettoyage ou jardinage des zones qui pourraient être contaminées. D'après les connaissances actuelles sur la maladie, elle ne peut pas se transmettre entre humains. Quelques cas de transmission à l'Homme lors de transplantations d'organes ont malgré tout été décrits.

La maladie de Borna provoque une encéphalite aiguë, une inflammation du cerveau. Elle se caractérise par divers symptômes : sensation de malaise, maux de tête, fièvre, troubles neurologiques de la marche ou de la parole, voire le coma et le décès. Il n'existe actuellement pas de traitement ni de moyen de prévention spécifique. En France, si des cas chez l'Homme ont été suspectés, aucun n'a été officiellement décrit.