"Une menace sérieuse pour les patients" : ce champignon se répand dans les hôpitaux, les médicaments ne marchent pas

Un champignon résistant aux traitements habituels provoque de plus en plus d'infections dans de nombreux pays, dont la France.

On dirait le scénario d'un film de science-fiction, mais c'est pourtant bien la réalité. Un "super-champignon" résistant aux médicaments "se propage rapidement dans les hôpitaux européens, représentant une menace sérieuse pour les patients et les systèmes de santé", d'après une enquête récente du centre européen de contrôle des maladies (ECDC). Il est à l'origine d'infections de plus en plus nombreuses, notamment en France.

Ce champignon, appelé Candidozyma auris, ou C. auris, "s'est propagé en quelques années seulement, passant de cas isolés à une propagation généralisée dans certains pays. Cela montre la rapidité avec laquelle il peut s'installer dans les hôpitaux", a alerté le Dr Diamantis Plachouras, spécialiste du sujet à l'ECDC. Ce champignon est "particulièrement difficile à contrôler" en raison de "sa capacité à persister sur différentes surfaces et équipements médicaux, ainsi qu'à se propager d'un patient à l'autre ", d'après l'ECDC. Comme il est presque impossible à traiter, il est particulièrement dangereux pour les patients chez qui il peut provoquer différentes infections graves.

© 123RF

Entre 2013 et 2023, 4 000 cas d'infections à C. auris ont été signalés dans les pays de l'UE, et 1 346 rien qu'en 2023. Et depuis, la situation pourrait bien s'être empirée. D'après le CPIAS de Nouvelle-Aquitaine, un centre spécialisé dans les infections associées aux soins, "en France, les données du centre national de référence montrent que si les cas restent encore en nombre limités sur notre territoire, une accélération nette s'est produite depuis 2024". L'ECDC ajoute que "des épidémies récentes ont été signalées à Chypre, en France et en Allemagne, tandis que la Grèce, l'Italie, la Roumanie et l'Espagne ont indiqué ne plus être en mesure de distinguer les épidémies spécifiques en raison d'une large diffusion régionale ou nationale".

Les hôpitaux européens ne semblent pas préparés face à cette augmentation d'infections à ce champignon résistant : "le nombre de cas enregistrés ne représente que la partie émergée de l'iceberg, car une surveillance systématique n'est pas en place dans de nombreux pays", et les infections ne sont pas soumises à une déclaration obligatoire, regrette l'ECDC. L'organisme "appelle à une action urgente afin d'éviter une propagation rapide et généralisée ".

Et il n'y pas que C. auris : d'autres champignons et de nombreuses bactéries développent des résistances aux traitements, qui provoquent de plus en plus d'infections. L'ECDC avait alerté il y a plusieurs mois sur l'augmentation des infections aux bactéries résistantes à des antibiotiques de dernier recours en Europe. Globalement, ce phénomène inquiète les professionnels de santé depuis plusieurs années. La bonne nouvelle est qu'il est possible de lutter contre cette résistance aux médicaments : nous avons tous un rôle à jouer en ayant une utilisation responsable des antifongiques et antibiotiques.