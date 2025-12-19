Savez-vous que votre sapin de Noël peut vous rendre malade ? Il y a 5 moyens de limiter les risques

Et si le coupable de ce petit nez qui coule était tout simplement votre sapin de Noël ?

Installer et décorer son sapin de Noël est un moment adoré par beaucoup de Français. Mais cet arbre peut aussi provoquer des désagréments chez certains : il s'agit du "syndrome du sapin de Noël". Et c'est très sérieux ! Si certaines personnes abhorrent l'ambiance de Noël -on les appelle les natalophobes - d'autres vivent un vrai calvaire au pied du sapin.

Pas de rhume à l'horizon mais un vrai problème lié à l'arrivée dans la pièce du fameux conifère. Les personnes souffrant d'allergies -environ 1 Français sur 3 - sont particulièrement susceptibles d'être touchées. Ce syndrome est en effet une réaction allergique au sapin, ou plus généralement aux moisissures, à la poussière, au pollen ou encore aux acariens qu'il peut contenir.

Le "syndrome du sapin de Noël" peut provoquer plusieurs symptômes typiques d'une réaction allergique : éternuements, toux, nez bouché ou qui coule, irritations oculaires, éruptions cutanées, respiration sifflante, voire crise d'asthme… Alors faut-il forcément se débarrasser de son sapin si on souffre de ces symptômes ? Rassurez-vous, il existe plusieurs astuces pour limiter les risques.

Le premier geste essentiel est de nettoyer le plus possible le sapin de ses allergènes avant de l'installer. Pour cela, vous pouvez : bien le secouer dehors, le rincer avec un tuyau d'arrosage (et attendre qu'il sèche), ou encore utiliser un appareil comme un souffleur de feuilles. Et cela vaut aussi pour les sapins artificiels, qui peuvent accumuler moisissures et poussières.

Les décorations doivent aussi passer au nettoyage. "La plupart des décorations de Noël, surtout lorsqu'elles sont stockées dans un grenier ou un sous-sol, peuvent être une source de différents allergènes et irritants susceptibles de provoquer des symptômes", a expliqué le Dr DeVon Preston, allergologue à la Cleveland Clinic. Il est donc préférable de les déballer à l'extérieur, et de les nettoyer avant de les installer.

Si vous ré-utilisez vos décorations ou votre sapin artificiel, le stockage joue aussi un rôle dans le risque d'allergies. "Utilisez un contenant hermétique ou scellez soigneusement le carton. Entreposez-le dans un endroit sec, non humide - l'environnement préféré des moisissures", recommande l'université américaine UCLA Health.

Si vous avez des symptômes allergiques cutanés, il est préférable de toucher le moins possible le sapin, et de mettre un haut à manches longues et éventuellement des gants quand vous l'installez et le décorez. Il est aussi recommandé de garder le sapin le moins longtemps possible à l'intérieur (au grand dam de ceux qui aiment l'installer dès la mi-novembre...)

Enfin, comme avec tous les allergènes, il est essentiel d'aérer son logement tous les jours, et il peut être utile d'utiliser un purificateur d'air.