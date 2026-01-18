Grippe : c'est "l'erreur la plus courante" que les patients peuvent faire après avoir été malades selon ce médecin

Cette erreur est courante pendant la convalescence après une grippe. Or, elle nuit à la récupération.

Après un pic au moment des fêtes, la grippe est repartie de plus belle selon Santé publique France. Les professionnels de santé le rappellent pourtant chaque année : parmi les personnes touchées par la grippe, beaucoup font des erreurs qui impactent leur guérison et leur récupération les semaines suivantes. Si la majorité des symptômes de la grippe (fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires, toux...) durent une semaine environ, la guérison n'est pas immédiate.

"Une phase souvent sous-estimée de la grippe est la période de convalescence prolongée. L'agression systémique importante provoquée par le virus peut entraîner un syndrome post-viral. Une fatigue, un malaise général et une toux persistante peuvent durer deux à trois semaines après la phase aiguë de la maladie", a expliqué dans Forbes le Dr Jesse Pines.

© 123RF

Sur son site, l'Assurance maladie fait d'ailleurs le même constat : "une fatigue est fréquemment ressentie pendant les trois ou quatre semaines suivantes. Une toux sèche peut également persister durant deux semaines". Pendant cette période, "l'erreur la plus fréquente est de reprendre trop rapidement une activité physique et professionnelle normale, ce qui peut retarder la récupération et aggraver la fatigue", estime le Dr Pines.

Il recommande plutôt de "reprendre progressivement une routine normale, en commençant par des activités légères et en augmentant lentement l'intensité au fil des semaines suivantes". Privilégiez le télétravail si possible, et les activités physiques douces comme la marche ou le yoga, plutôt que le running.

Pour vous aider à mieux vous remettre de la grippe, le Dr Pines conseille également de s'appuyer sur "une bonne hydratation, un apport suffisant en calories et en protéines pour favoriser la récupération du système immunitaire, ainsi qu'un sommeil de qualité". Les aliments bruts, notamment les fruits et légumes - riches en vitamines - sont à privilégier pour soutenir le système immunitaire.

Si les symptômes restent aussi intenses pendant plusieurs semaines ou s'aggravent, il est préférable de consulter un professionnel de santé. Certains signes doivent particulièrement alerter : "une fièvre qui persiste, des symptômes qui s'améliorent puis s'aggravent brutalement, avec la réapparition d'une forte fièvre ou d'une toux plus sévère", liste le Dr Pines.

"Si plus d'une semaine s'est écoulée depuis la phase aiguë et que votre état ne s'améliore pas, ou que vous vous sentez même plus mal, il est temps de contacter votre médecin", confirme le Dr William Schaffner, interrogé par le magazine Self. La grippe peut en effet parfois provoquer une infection bactérienne secondaire, notamment une pneumonie. Cette infection est dangereuse et doit être traitée rapidement.