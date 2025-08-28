Déjà disponible pour une autre maladie, ce vaccin réduirait le risque de démence, de crise cardiaque et d'AVC

Ce vaccin est recommandé à une partie de la population en France en prévention d'une maladie virale fréquente. Plusieurs études montrent qu'il protègerait aussi des AVC, infarctus et démences.

Réduire le risque de démence, de crise cardiaque et d'AVC avec un vaccin ? Ces trois problèmes de santé majeurs touchent plusieurs centaines de milliers de personnes par an en France. Réduire le nombre de personnes atteintes est donc un enjeu de santé publique de taille. Et désormais, un vaccin pourrait y jouer un rôle.

Il s'agit du vaccin contre le zona. Cette maladie fréquente et douloureuse, due à la réactivation du virus de la varicelle qui peut rester dormant dans le corps, touche surtout les personnes de plus de 50 ans. Un vaccin (Shingrix®) est recommandé en France depuis 2024 aux plus de 65 ans ainsi qu'aux personnes immunodéprimées de plus de 18 ans. Un autre vaccin contre le zona, Zostavax®, était disponible avant 2024 pour les plus de 65 ans. Au-delà de son efficacité de protection contre le zona, le vaccin pourrait aussi réduire le risque de démence, d'AVC et d'infarctus d'après plusieurs études.

L'une d'elle, présentée au congrès 2025 de la Société européenne de cardiologie, "a montré un lien entre la vaccination (contre le zona) et une réduction statistiquement significative du risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral", d'après un communiqué. Plus précisément, la recherche a conclu que "la vaccination contre le zona était associée à une réduction de 18% et 16% du risque d'événements cardiovasculaires" comme un AVC ou un infarctus. De précédentes recherches avaient d'ailleurs mis en évidence une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires chez les personnes touchées par le zona.

D'autres études ont aussi démontré un lien entre la vaccination contre le zona et une réduction du risque de démence. L'une d'elles, publiée dans la renommée revue Nature en avril 2025, a conclu à une réduction de 20% du risque de démence chez les personnes vaccinées par rapport à celles qui n'étaient pas vaccinées.

Par ailleurs, une autre étude, menée par des chercheurs de l'Université d'Oxford auprès de 200 000 personnes, a suggéré que le nouveau vaccin Shingrix® était même encore plus efficace que l'ancien vaccin Zostavax®, puisqu'il réduisait de 17% supplémentaires le risque de démence. Le Dr Maxime Taquet, qui a dirigé l'étude, a déclaré dans un communiqué que "ces résultats soutiennent l'hypothèse selon laquelle la vaccination contre le zona pourrait prévenir la démence".

D'autres recherches doivent évidemment être menées pour confirmer et préciser ces liens entre la vaccination contre le zona et le risque de démence, de crise cardiaque et d'AVC. Il reste aussi à savoir comment ce vaccin peut avoir ces effets : les chercheurs présument qu'ils pourraient directement venir des risques liés au zona, ou d'une substance présente dans le vaccin qui aurait des effets bénéfiques. Dans tous les cas, le vaccin est efficace contre le zona, et recommandé chez les personnes à risque.