Ces médicaments contre le diabète ne seront bientôt plus disponible, les patients doivent contacter leur médecin

Six médicaments prescrits contre le diabète ne seront plus commercialisés dès le 30 novembre, et un autre d'ici la fin de l'année.

Plus de 4 millions de Français sont diabétiques. Une grande partie d'entre eux prennent un traitement médicamenteux, lorsque les mesures d'hygiène de vie (alimentation et activité physique) ne suffisent pas à maintenir un bon taux de sucre dans le sang. Il existe différents médicaments antidiabétiques. Sept d'entre eux sont concernés par un arrêt de commercialisation.

Il s'agit de 3 comprimés NovoNorm® (répaglinide) 0,5 ; 1 et 2 mg ; et de 3 insulines : Actrapid Penfill®, 100 UI/ml ; Insulatard Flexpen®, 100 UI/ml et Insulatard Penfill®, 100 UI/ml. Ces six spécialités ne seront plus disponibles à partir du 30 septembre 2025. Des alternatives - génériques ou équivalents - sont disponibles. La Fédération des diabétiques recommande aux patients concernés "de vous rapprocher le plus rapidement possible de votre diabétologue, ou de votre médecin traitant pour choisir l'alternative la plus adaptée".

Un autre traitement ne sera lui plus commercialisé d'ici la fin de l'année 2025 : Victoza® (liraglutide), un agoniste du GLP-1. Il est indiqué chez diabétiques de type 2 de plus de 10 ans, en complément d'un régime alimentaire. Aujourd'hui, ce médicament peut être utilisé seul en 2e intention, ou en complément d'autres médicaments antidiabétiques.

La cessation de la commercialisation de Victoza® est motivée par des raisons commerciales et n'est pas liée à un problème de sécurité ou de qualité", a rassuré l'EMA. D'après le site pharma365, "le laboratoire concentre ses efforts sur des molécules plus récentes et à plus forte valeur thérapeutique ou commerciale, notamment Ozempic® (sémaglutide) et Mounjaro® (tirzépatide)".

S'il reste encore disponible pendant plusieurs mois, l'EMA a prévenu qu'il "pourrait y avoir un risque de pénurie intermittente à court terme jusqu'à ce que le produit ne soit plus commercialisé". Ce médicament, comme les autres aGLP-1, est d'ailleurs régulièrement concerné par des tensions d'approvisionnement face à une forte demande et à des mésusages pour leur effet sur la perte de poids.

Concrètement, comment cela va se passer pour les patients ? D'abord, Victoza® ne peut plus être prescrit à de nouveaux patients. Ensuite, l'EMA conseille à ceux déjà traités de "contactez votre médecin bien avant que votre stock actuel ne soit épuisé afin de ne manquer aucune dose. Le fait de manquer des doses pourrait entraîner une augmentation du taux de glycémie et causer des problèmes de santé". Des alternatives seront proposées par les professionnels de santé.

Parmi les autres solutions disponibles, il existe un médicament remboursé également à base de liraglutide : Xultophy® . D'autres médicaments antidiabétiques, qui contiennent différentes substances, pourront aussi être proposés, comme Ozempic® , Mounjaro® ou Trulicity® . "En cas de changement, une surveillance étroite de la glycémie doit être mise en place", rappelle le site Vidal.