"A ne jamais sous-estimer" : le besoin d'uriner la nuit est anormal quand on se réveille autant, il faut consulter rapidement

Se réveiller plusieurs fois la nuit pour uriner peut être le signe de problèmes de santé graves.

Pour être en forme et en bonne santé, il est recommandé de dormir 7 à 9h par nuit. Mais pour de nombreuses personnes, c'est loin d'être la réalité. Un des problèmes les plus courants est le fait de se réveiller la nuit pour uriner. Ce phénomène est plus fréquent et normal - dans une certaine mesure - chez les personnes âgées. Mais à partir d'un certain nombre de réveils, c'est considéré comme anormal et il est conseillé de consulter.

D'après les experts, se lever une fois la nuit pour aller uriner est n'est pas problématique, surtout en vieillissant. Mais à partir de plusieurs réveils nocturnes, on parle de "nycturie" et il est alors recommandé d'en parler avec un médecin, surtout en présence d'autres symptômes ou d'impact en journée comme de la fatigue. "Le trouble urinaire qu'est la nycturie ne devra jamais être sous-estimée", insiste le Dr Allan Lipsker, chirurgien urologue. En effet, la nycturie peut d'un côté être le signe de problèmes de santé sous-jacents, et de l'autre elle peut avoir des conséquences importantes sur la santé. Lesquelles ?

D'abord, de nombreux problèmes de santé peuvent être à l'origine d'une nycturie : vessie hyperactive, hypertrophie de la prostate, diabète, apnée du sommeil, insomnies... L'hygiène de vie peut aussi être en cause, comme une consommation excessive de boissons le soir, en particulier l'alcool ou la caféine ; ou la consommation de médicaments diurétiques.

Au-delà des causes possibles de la nycturie, celle-ci peut aussi avoir d'importantes conséquences. "La fréquence de la nycturie peut impacter la qualité du sommeil. En cassant le cycle, notre sommeil n'est plus réparateur. Nuit après nuit, ces perturbations entrainent de l'irritabilité, des troubles de l'humeur qui altèrent la qualité de vie et peuvent conduire à une dépression", a expliqué le Dr Vincent Hupertan, urologue, à Doctissimo. Et selon le Dr Lipsker, l'impact de la nycturie "a largement été documenté sur la qualité de vie, la qualité du sommeil, la fatigue en journée, le risque de chute la nuit, la dépression, l'anxiété et même la mortalité".

Il est donc important de consulter un professionnel de santé à partir de deux réveils la nuit, à la fois pour écarter - ou détecter et soigner - un problème de santé sous-jacent, et pour trouver des solutions permettant de limiter les conséquences. Il existe en effet plusieurs façons de traiter la nycturie. Bien sûr, traiter une cause sous-jacente peut éliminer le problème. Le cas échéant, "les mesures hygiéno-diététiques sont la base du traitement. Corriger les facteurs de risque en réduisant l'hydratation le soir, éviter la consommation de certains aliments et certaines boissons pro-diurétiques comme le café, le thé, la tisane, l'alcool, il faut aussi réduire la consommation de sel sur les 24h", conseille le Dr Lipsker. Si cela ne suffit pas, des médicaments existent.