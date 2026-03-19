Cette île secrète classée à l'Unesco est le secret le mieux gardé de Normandie

Loin du monde et du bruit : cette île méconnue de la Normandie est le refuge ultime pour déconnecter.

Vous pensiez tout connaître de la Normandie ? On a déniché un bout de terre méconnu où l'agitation du monde reste à quai. Cette île sauvage classée au patrimoine mondial de l’Unesco est l’un des secrets les mieux gardés du littoral. Oubliez les traversées classiques : pour y accéder, il faut grimper à bord d'un engin inhabituel...

Le voyage débute en bateau amphibie : ce véhicule roule sur le sable à marée basse et flotte à marée haute. Une expérience unique qui vous dépose sur cette île silencieuse. Dominé par une tour Vauban historique, c'est un site hors du temps qui offre des jardins maritimes d'une rare beauté et des panoramas sublimes sur le grand large où la nature est totalement préservée.

La majestueuse tour Vauban de Tatihou veille sur l'archipel depuis le XVIIe siècle. © Overflightstock - stock.adobe.com

Le secret est levé : bienvenue sur l'île de Tatihou, située au large du port de Saint-Vaast-la-Hougue, dans le Cotentin. Sur cette île de 28 hectares, chaque sentier mène à une découverte. Les visiteurs peuvent grimper au sommet de la Tour Vauban pour profiter d'une vue panoramique sur la baie de Seine. Au pied de l'édifice, le Lazaret rappelle l'ancienne zone de quarantaine de l'île, tandis que le Musée maritime expose les vestiges de la bataille de la Hougue de 1692.

Mais le véritable trésor de l'île réside dans ses jardins maritimes. Entre le jardin d'acclimatation aux essences exotiques venues du bout du monde et le jardin de la mer, la promenade offre un dépaysement total. C'est aussi un paradis pour les observateurs : Tatihou abrite une réserve ornithologique majeure où nichent goélands, huîtriers-pies et tadornes de Belon. Un conseil : n'oubliez pas vos jumelles.

Mais l'île n'est pas qu'une escale d'un jour : c'est le refuge idéal pour une déconnexion totale. Après trois ans de rénovation, Les Maisons de Tatihou accueillent désormais les voyageurs dans l'unique hébergement de l'île. Réparties dans des bâtiments historiques, les chambres sobres et élégantes font face aux jardins ou à la mer. C'est un privilège absolu de profiter de l'immersion totale une fois que les derniers visiteurs de la journée ont repris le bateau.

Les Maisons de Tatihou © The Originals Relais

Dès que le dernier bateau amphibie a regagné le continent, Tatihou appartient exclusivement à ses quelques résidents. Dans un silence absolu, vous profitez d'un dîner face aux lumières du port de Saint-Vaast ou d'une marche nocturne sur la grève déserte. C'est le moment idéal pour écouter le vent dans les remparts et admirer le ciel étoilé sans aucune pollution lumineuse.

Que ce soit pour une retraite au calme ou une escapade romantique, l'île de Tatihou offre une expérience hors du temps. On en repart avec le sentiment d'avoir découvert un lieu privilégié, l'un de ces rares refuges que l'on souhaiterait presque garder secret.