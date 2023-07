Ces destinations françaises sont à éviter absolument cet été - plages bondées et embouteillages monstres au programme

Un guide américain a placé en tête de liste deux destinations françaises dans sa sélection des lieux touristiques dans le monde à éviter à tout prix en 2023. Et la raison n'est pas celle que l'on croit.

Le site du guide de voyage américain Fodor's Travel livre chaque année sa liste des destinations à éviter dans le monde. Cette année 2023, la Fodor's No List a placé dans le viseur les sites français d'Étretat en Normandie et du Parc national des Calanques dans les Bouches-du-Rhône. Si le guide touristique sélectionne ses destinations où il ne faut plus aller en vacances selon trois catégories spécifiques, c'est celle des "attractions naturelles qui pourraient bénéficier d'une pause pour se ressourcer" qui a primé pour celles-ci, devant les "hotspots culturels qui sont en proie à la surpopulation et à l'épuisement des ressources" et les "endroits à travers le monde dramatiquement touchés par les crises de l'eau". Explications :

Les falaises de calcaire d'Étretat durement touchées par un afflux de visiteurs

Saviez-vous que la côte normande est victime de l'érosion de son littoral non pas seulement en raison du changement climatique, mais surtout à cause du surtourisme ? Si les grosses tempêtes ravagent de plus en plus ses plages chaque année, l'installation de traitement des eaux usées de la ville d'Étretat, qui accueille chaque année 3 millions de visiteurs, a dû fermer l'an passé pour entretien, car elle ne pouvait accueillir trois fois plus de visiteurs que sa population régulière.

Plus préoccupants, des glissements de terrain fréquents sont causés par une trop grande circulation piétonne, signale le site Fodor's Travel. "Nous avons besoin du tourisme, mais il faut trouver un équilibre. Les touristes eux-mêmes en profiteraient plus. Beaucoup d'entre eux repartent fâchés après avoir passé plusieurs heures dans leur voiture sans trouver de place de parking, d'endroit où manger ou de toilettes, faute d'infrastructures suffisantes. Ce tourisme de masse ne satisfait personne", a déclaré Jean-Baptiste Renié, un conseiller municipal d'Étretat.

Le Parc National des Calanques victime de l'érosion des sols

Même scénario pour les Calanques de Marseille, victimes de leur popularité : l'érosion qui grignote le site a conduit le parc national à mettre en place un système de réservation pour visiter ses plages l'été, avec un quota journalier de 400 visiteurs par jour, depuis l'année 2022.

D'autres lieux touristiques ciblés

Finalement, le Fodor's Travel a pour objectif de tirer la sonnette d'alarme sur des endroits touristiques uniques qui sont désormais fragilisés par le tourisme de masse, comme c'est le cas, dans sa sélection à l'étranger, de Venise et de la côte amalfitaine en Italie, ou encore de la région Cornouailles dans le sud-ouest de l'Angleterre, de la Thaïlande ou de la ville d'Amsterdam au Pays-Bas.

"Dans un monde de parcs à thème, de restaurants référencés sur Instagram et de musées éphémères, il est facile d'oublier que la plupart des principales attractions du monde ont été créées par la nature et sont toujours vivantes. Bon nombre de ces sites naturels ont été mis à mal, soit par de récentes catastrophes naturelles, soit par un afflux de visiteurs" souligne l'éditeur américain de guides touristiques. "Certains monuments emblématiques ont été si gravement endommagés que les offices de tourisme et les élus ont demandé aux voyageurs de ne pas les visiter le temps que la terre, l'air et la mer se régénèrent. Ces destinations naturelles ont désespérément besoin d'une pause de la part des visiteurs", conclut le Fodor's Travel.