Ce village français est envahi par les touristes le jour de la Saint-Valentin et c'est pour une bonne raison

Ce village français est une véritable curiosité touristique à la Saint-Valentin.

La Saint-Valentin approche et cette année, elle pourrait bien être propice à une belle romance le temps d'un week-end, puisqu'elle tombe un vendredi 14 février. Pour célébrer la fête des amoureux, la France regorge d'endroits dotés d'une atmosphère romantique à commencer par Paris, baptisée "la ville de l'amour" ou des villages emblématiques comme Riquewihr, Gordes, Saint-Paul-de-Vence ou encore Gerberoy. Mais c'est un tout petit village méconnu des Français qui a la particularité d'être considéré comme le "village des amoureux" par excellence.

Chaque année, cette charmante commune située dans l'Indre au cœur du Berry attire près de 3 000 visiteurs dont de nombreux couples, notamment le jour de la Saint-Valentin, pour célébrer leur amour. Et ce sont majoritairement des Japonais, pour qui la fête des amoureux est une véritable institution, qui se pressent pour le visiter. Face à cet engouement, il faut dire que le village leur rend bien la pareille : l'unique restaurant de la commune est tenu par un chef japonais étoilé, Takuya Kakehashi, qui fusionne cuisine berrichonne et japonaise.

Mais alors pourquoi tant d'enthousiasme pour ce petit village de quelques 200 âmes ? Pour la simple et bonne raison que le village porte le nom du Saint patron des amoureux ! Et l'attrait pour le village ne se limite pas à son simple nom. Saint-Valentin organise chaque année de nombreuses animations autour de la fête des amoureux.

Le kiosque des amoureux à Saint-Valentin. © OT Champs d'Amour

Une véritable messe des amoureux a lieu chaque 14 février pour les couples qui souhaitent recevoir une bénédiction, et même une remise du "diplôme d'Amour" par le maire de la ville, une manière amusante de repartir avec un souvenir unique de son passage dans ce petit village. Durant deux jours, un marché artisanal propose des produits locaux et originaux, parfaits pour se faire des cadeaux ou une dégustation entre amoureux. Les maisons du village sont quant à elles tapissées de fleurs...

Et pour ne pas retomber dans l'anonymat le plus total une fois la fête passée, Saint-Valentin abrite un Jardin des Amoureux, sur 4 hectares et bordé d'aires de jeux, qui se veut un lieu de promenade privilégié pour les couples toute l'année, avec sa grande variété de fleurs et de plantes. Le jardin, jumelé avec le parc Nakuto-Cho au Japon, abrite également un Arbre à coeur sur lequel les amoureux accrochent des feuilles en forme de cœurs gravés à leur nom et un Kiosque des amoureux. Les couples peuvent venir planter un arbre, avec la plaque botanique et le nom du propriétaire.

Quoi de mieux que de fêter la Saint-Valentin dans l'unique village de France à porter le nom de Saint-Valentin ? Quant à l'idée d'aller dîner dans son unique restaurant japonais, ce 14 Février, ce sera pour la prochaine fois... Car il faut prendre les devants deux à trois mois à l'avance !