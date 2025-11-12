La pension de retraites de Sarkozy dévoilée dans le détail, un joli pactole pour un multimillionnaire

Les revenus détaillés de Nicolas Sarkozy ont été révélés le jour de sa remise en liberté... L'ancien président de la République, multimillionnaire, cumule salaire et pension en retraite à six chiffres.

Si la remise en liberté de Nicolas Sarkozy n'a échappé à personne le 10 novembre 2025, d'autres informations concernant l'ancien président de la République ont attiré l'attention. Des informations d'ordre financier. A l'occasion de l'audience publique à la cour d'appel de Paris pour l'examen de la demande de liberté conditionnelle de Nicolas Sarkozy, condamné à cinq ans de prison ferme dans l'affaire des financements libyens, le prévenu a dû fournir des documents justifiant tous les revenus perçus.

Le président de la cour a donc présenté publiquement le détail des revenus de Nicolas Sarkozy pour l'année 2023 : l'ex-chef d'Etat a ainsi touché "637 791 euros de salaires, 152 906 euros de pension de retraite, 1 331 056 de capitaux mobiliers [liés à des placements financiers et aux revenus générés par ces placements (dividendes d'actions, intérêts d'obligations…)], 2 342 008 euros de revenus non commerciaux [revenus professionnels liés à ses activités de consultant ou de conseil], soit la somme totale de 4 541 512 euros" comme le rapporte Le Monde.

Des revenus plus que confortables auxquels il faut ajouter la valeur du patrimoine immobilier de Nicolas Sarkozy, laquelle s'élève à "9 923 874 euros net" selon les déclarations de 2024. Un détail dans cette liste de revenus interpelle : comment l'homme politique peut-il cumuler des revenus actifs apparentés à des salaires et une pension de retraites ? Parce que ces revenus rémunèrent des activités différentes. Si l'ancien maire de Neuilly est encore actif en tant qu'administrateur dans plusieurs grands groupes comme Accor ou Lagardère et touche une rémunération à ce titre, il est également en droit de percevoir sa retraite d'ancien président de la République.

Si Emmanuel Macron a mentionné, en 2020, une projet de réforme visant à intégrer la retraite du chef de l'Etat dans le régime universel par points, pour l'heure la retraite des anciens présidents est toujours prévue par l'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. Ce dernier prévoit une dotation annuelle et à vie d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'Etat en service ordinaire, soit entre 5 497 et un peu plus de 6 000 euros brut par mois selon les estimations. Une pension versée dès la fin du ou des mandats, sans condition d'âge.

Au titre de son passage à l'Elysée, Nicolas Sarkozy perçoit donc entre 65 964 et plus de 72 000 euros brut de pension de retraite par an. Cela ne représente cependant même pas la moitié des 152 906 euros de retraites cités par le président de la cour d'appel. Ces revenus doivent être complétés par des droits relevant d'autres activités professionnelles de Nicolas Sarkozy qui, à 70 ans, a l'âge requis pour liquider sa pension de retraite acquise dans le secteur privé.

Avec ces revenus qui ne peuvent pas être suspendu du fait d'une condamnation, car relevant d'activités passées et exercées en toute légalité, Nicolas Sarkozy va pouvoir retrouver un train de vie confortable. Un niveau de vie dont il aurait également pu se servir en prison en cantinant sans difficulté pour mieux se nourrir. Mais à la place, l'ancien chef de l'Etat a préféré refuser de "se nourrir en prison, cantiner et cuisiner soi-même", limitant son alimentation à des yaourts souligne Le Point. A tel point que des dons de montants "modestes" ont été envoyés à Nicolas Sarkozy en prison, des dons dont il n'avait manifestement pas besoin.