Braderie de Lille 2020 : l'événement annulé à cause du coronavirus

BRADERIE DE LILLE - Le rendez-vous incontournable de la rentrée, qui a lieu chaque premier week-end de septembre, est annulé en raison de l'interdiction de tout rassemblement au-delà de 5 000 personnes liée à la crise sanitaire du coronavirus.

[Mis à jour le 22 juillet 2020 à 16h54] La Braderie de Lille, plus important marché aux puces d'Europe initialement prévu les 5 et 6 septembre 2020, a finalement été annulée par la préfecture et la mairie de Lille en raison de "l'interdiction de tout rassemblement au-delà de 5 000 personnes et "des incertitudes sur la situation sanitaire à la rentrée", selon un communiqué commun du préfet Michel Lalande et de la maire Martine Aubry. "On parle de reconfinement dans plusieurs pays, on parle d'un rebond... On voit qu'on est encore extrêmement fragiles. Nous ne savons rien de ce qui se passera à la rentrée. Je crois qu'il faut être prudent. Rien ne serait pire qu'un immense cluster ici à Lille", s'est justifiée Martine Aubry auprès de France 3.

Il s'agit de la deuxième annulation de l'événement depuis 70 ans : en 2016, l'insuffisance des moyens de sécurité dans un contexte où le risque d'attentat était omniprésent avait conduit la préfecture a annulé là aussi l'événement. Pour remplacer la Braderie de Lille qui draine chaque année jusqu'à 2,5 millions de visiteurs français et étrangers, une "braderie des commerçants" aura lieu le même week-end de septembre 2020, en lien avec la fédération du commerce et des représentants des commerçants, mais "ça ne remplacera pas la braderie loin de là", a expliqué la maire de Lille.

