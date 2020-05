Journées du patrimoine 2020 : la 37e édition aura lieu du 19 au 20 septembre

JOURNEES DU PATRIMOINE - Du 19 au 20 septembre 2020, les Journées européennes du patrimoine sont de retour avec une 37e édition sur le thème "Patrimoine et éducation". A Paris, Lyon, Marseille, Nantes... Partez à la découverte des joyaux du patrimoine français !

[Mis à jour le 22 mai 2020 à 19h47] Traditionnellement, les journées du patrimoine sont l'occasion de partir à la découverte d'endroits exceptionnels et fermés au public habituellement. Pour la 37e édition des Journées européennes du patrimoine organisées par le ministère de la Culture sur le thème "Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !", de nombreux monuments, musées et lieux secrets ouvriront leurs portes gratuitement le temps d'un week-end, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020. A Paris, ce ne sont pas les propositions qui manqueront avec la visite gratuite des plus anciennes institutions culturelles comme le Grand Rex, l'Hôtel de Ville ou le Palais de Justice. Pour cette édition 2020, à cause du coronavirus, il faudra sans doute renoncer à certains musées, qui garderont portes closes pour des raisons sanitaires.

Les Journées européennes du Patrimoine démarreront le samedi 19 septembre, l'occasion de partir à la découverte d'endroits exceptionnels (château de Versailles, palais de l'Élysée) ou fermés au public habituellement (France Télévisions, Maison de la Radio, coulisses du métro parisien). Parmi les 16 000 monuments qui ouvrent leurs portes gratuitement dans toute la France, de nombreux sites exigent une réservation et sont pris d'assaut. C'est le cas notamment des circuits organisés par la RATP, de France Télévisions et du Palais de l'Elysées qui affiche déjà complet. À Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille... quelque 17 000 événements sont prévus. Les Journées européennes du patrimoine s'adressent à toutes les générations. Pendant ces deux jours, des ateliers et des animations sont spécialement imaginés pour le jeune public. Néanmoins, le programme détaillé n'est pas encore annoncé par le ministère de la culture.

Portes ouvertes au palais de l’Élysée pendant les Journées européennes du patrimoine. © HAMILTON-POOL/SIPA

La 37e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020. Plus de 16 000 lieux publics et privés ouvrent exceptionnellement leurs portes pendant ces deux journées avec l'ambition de s'interroger sur le patrimoine dans son contexte historique ou de divertissement, et de s'adresser aux jeunes générations.

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les journées du Patrimoine lancées en France se déroulent aussi dans toute l'Europe ! Belgique, Allemagne, Luxembourg... Les frontaliers peuvent profiter de l'événement. Vous pouvez ainsi consulter la carte interactive et le programme complet des Journées du Patrimoine à travers l'Europe, lorsqu'elle sera à disposition.