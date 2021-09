Journées du patrimoine 2021 : la 38e édition "Patrimoine pour tous, patrimoine ferroviaire"

JOURNÉES DU PATRIMOINE - La 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine se déroule samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021. Vous pourrez ainsi passer les portes de nombreux lieux cachés, que vous soyez à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg ou une autre ville.

[Mis à jour le 3 septembre 2021 à 18h25] Les Journées européennes du Patrimoine ont lieu en France le week-end des 18 et 19 septembre 2021. Après une année ternie par l'épidémie de Covid-19, l'édition 2021 marquera la réouverture des sites patrimoniaux et offrira des possibilités de rencontre et de partage. Organisées chaque année afin de sensibiliser les citoyens européens à la valeur de notre patrimoine commun et à la nécessité de le préserver pour les générations actuelles et futures, les Journées européennes du Patrimoine sont l'occasion de partir à la découverte d'endroits exceptionnels ou fermés au public.

L'édition 2021 est sur le thème du "Patrimoine pour tous", avec l'idée derrière "de lever les obstacles". Ainsi, il s'agira de "veiller à ce que les personnes ayant une déficience sensorielle ou un handicap physique puissent participer aux manifestations". En cette "année européenne du rail ", il s'agira aussi de mettre le patrimoine ferroviaire à l'honneur et, ce faisant, d'encourager les déplacements interrégionaux et de rendre les activités organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine plus accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les Journées européennes du Patrimoine démarrent samedi 18 septembre, l'occasion de partir à la découverte d'endroits exceptionnels (château de Versailles, palais de l'Élysée) ou fermés au public habituellement (France Télévisions, Maison de la Radio, coulisses du métro parisien). Parmi les 16 000 monuments qui ouvrent leurs portes gratuitement dans toute la France, de nombreux sites exigent une réservation et sont pris d'assaut. C'est le cas notamment des circuits organisés par la RATP, la SNCF, le Palais de l'Elysées. À Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille... quelque 20 000 visites sont prévues. Selon les conditions d'accueil (plein air ou pas, jauge de plus de 50 personnes), le pass sanitaire sera exigé.

Les Journées européennes du Patrimoine sont une opportunité à ne pas manquer pour découvrir les joyaux de notre pays, habituellement cachés aux yeux du public. Une occasion pour passer le week-end en famille, initier vos enfants à l'art et découvrir l'envers du décor de lieux mythiques !

Découvrez le programme des Journées du patrimoine 2021 grâce à la carte interactive qui permet, ville par ville, région par région, de savoir quoi faire près de chez vous. Certains saisiront l'occasion de visiter un haut lieu culturel, exceptionnellement de manière gratuite, et de profiter d'activités uniques pour une visite originale. D'autres s'orienteront vers l'une de ces merveilles de notre patrimoine qui ne se visitent qu'une fois par an en septembre.

Les journées du Patrimoine lancées en France se déroulent aussi dans toute l'Europe ! Belgique, Allemagne, Luxembourg... Les frontaliers peuvent profiter de l'événement. Vous pouvez ainsi consulter la carte interactive et le programme complet des Journées du Patrimoine à travers l'Europe.