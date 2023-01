"Nouvel An chinois 2023 : quelle année vous réserve le Lapin d'eau ?"

NOUVEL AN CHINOIS. À quoi faut-il s'attendre cette année 2023 selon votre signe astrologique chinois ? Le Nouvel An lunaire placé sous le signe du Lapin ou Lièvre d'eau est-il bon signe ? Découvrez les prédictions selon votre horoscope.

[Mis à jour le 19 janvier 2023 à 07h00] Dimanche 22 janvier 2023, nous passerons à un Nouvel An lunaire. Fini le Tigre d'Eau, nous passons à un nouvel animal, le Lapin d'eau. Souvent appelée le Nouvel An chinois, cette célébration est en fait honorée dans plusieurs pays d'Asie, et pendant plusieurs jours. On l'appelle également Fête du Printemps ou encore Fête du Têt au Viêtnam.

Quelle influence exerce le Lapin d'Eau sur l'année ? "L'année 2023 s'annonce comme une année d'espoir". Elle se terminera le vendredi 9 février 2024 pour laisser la place au Dragon de bois. Découvrez ce que vous réserve cette année placée sous le signe du Lapin d'eau en fonction de votre signe chinois. Mais au fait, savez-vous quel est votre signe astrologique chinois, son caractère, ses couleurs de prédilection et les personnalités qui lui sont associées ? Toutes les réponses dans notre dossier ci-dessous :

Comment cette année du Lapin d'Eau va-t-elle affecter votre signe astrologique chinois sur le plan amoureux, financier et de la santé ? Voici les prédictions de l'année 2023 :

Dans le calendrier chinois, chaque année est associée à un des douze signes du zodiaque, représentés par des animaux, qui revient de façon cyclique tous les 12 ans : rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. Découvrez le vôtre, dans notre dossier ci-dessous :

Et aussi, savez-vous quel est votre élément ?

La nouvelle année est aussi liée à un des cinq éléments cosmogoniques : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau. Pour connaître votre élément dans l'horoscope chinois, les années de naissance finissant par 0 ou 1 sont de Métal, par 2 ou 3 sont d'Eau, par 4 ou 5 sont de Bois, par 6 ou 7 sont de Feu, par 8 ou 9 sont de Terre.

À chaque nouvelle année lunaire son horoscope chinois. Fini le Tigre d'eau, nous sommes passés à un nouvel animal, le Lapin d'eau. Le Lapin d'Eau, quatrième animal du zodiaque chinois, est un animal "calme, narcissique et persuasif" selon le site Chine.in, spécialiste de l'événement. Cet animal s'associe facilement avec la Chèvre et le Cochon, mais très mal avec la Coq.

Dans l'astrologie chinoise, le lapin présage une année de prospérité et de paix, et "l'élément Eau, qui a une très bonne capacité d'adaptation", représente la richesse dans la culture chinoise, souligne le site spécialisé Voyageschine.

La date du Nouvel An Chinois change chaque année car elle est basée sur le calendrier luni-solaire. Celui-ci correspond à la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. C'est dans la ville chinoise de Nankin, à l'observatoire de la Montagne Pourpre, qu'est déterminée cette date. En 2023, la date du Nouvel An chinois est fixée au dimanche 22 janvier.

Un défilé est programmé sur la capitale et pas des moindres : plus de 200 000 personnes l'attendent impatiemment d'autant qu'il avait été annulé depuis 2019 à cause du Covid. Il s'agit de l'incontournable défilé du nouvel an chinois du 13e arrondissement qui a lieu dimanche 22 janvier 2023. Célèbre depuis les années 1980 pour ses spectacles de danse de lions et des dragons, le défilé commencera dès 14h30 depuis le 44 avenue d'Ivry puis empruntera le parcours suivant : avenue de Choisy, place d'Italie, avenue d'Italie, rue de Tolbiac, avenue de Choisy, boulevard Masséna, avenue d'Ivry. Il se termine à 18 heures.

Le lundi 23 janvier 2023, un autre défilé du Nouvel an chinois a lieu dans le 8e arrondissement de Paris, organisé par le Comité du Faubourg Saint-Honoré, à partir de 14 heures à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de la rue Royale.

Nouvel An lunaire 2023 : une année plus courte que l'année solaire

Nouvel An chinois ou Nouvel An lunaire ? Alors que les festivités en l'honneur du Nouvel An chinois battront leur plein le 22 janvier 2023, date officielle du Nouvel An lunaire, la question peut se poser. Car si les tambours et parades de dragons font partie du folklore, l'évolution du nom de l'événement reste encore méconnue du grand public. Ce changement de formulation n'est pourtant pas anodin... Première explication : le choix de la date de l'événement, qui change chaque année.

La mondialisation et le brassage des cultures que ces fêtes ont entraîné peuvent également permettre de comprendre cette évolution. Et pour cause, le Nouvel An chinois n'est plus célébré uniquement en Chine, mais également dans de nombreux pays d'Asie où l'empire du Milieu exerce une influence importante. Le Nouvel An dit lunaire est donc une formulation française qui veut prendre en considération le simple fait que d'autres États tels que la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie ou encore le Vietnam organisent des festivités pour cette occasion. Les Chinois eux-mêmes parlent d'ailleurs de "Nouvel An lunaire", ou encore de "Fête du printemps".

Mais alors, pourquoi ce changement de date ? Le calendrier chinois est dit luni-solaire, c'est-à-dire que les mois sont fixés non pas en fonction du cycle annuel du Soleil, comme le sont ceux du calendrier grégorien, mais en fonction du cycle régulier des phases de la Lune. En conséquence, la date du Nouvel An chinois, ou lunaire, varie d'une année sur l'autre sur notre calendrier. Or pour éviter que les saisons dérivent, le calendrier lunaire doit régulièrement être réajusté au calendrier solaire...

Pour mieux comprendre cela, il est important de savoir que les 12 mois lunaires ont une durée d'environ 354 jours, ce qui nous donne des mois de 29,5 jours, soit 11 jours de moins que dans le calendrier solaire. Tous les trois ans, un 13e mois lunaire est donc ajouté afin de faire correspondre ce calendrier lunaire au calendrier solaire, et ainsi éviter cette fameuse dérive des saisons non désirée. L'un dans l'autre, les années n'ont pas toutes le même nombre de jours, mais le Nouvel An chinois survient finalement toujours entre le 21 janvier et le 20 février du calendrier grégorien. Et si l'on se base sur le cycle lunaire, l'événement arrive très précisément à l'occasion de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. Comme pour tous les débuts des mois chinois, le Nouvel An lunaire correspond au premier jour d'une nouvelle lune.