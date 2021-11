Fête des Lumières de Lyon 2021 : le programme, les dates

FETE DES LUMIERES - La 21e édition de la Fête des Lumières a lieu du 8 au 11 décembre 2021. 21 installations grandioses illuminent les sites de la ville de Lyon. Découvrez les meilleures, ainsi que les transports et les horaires.

[Mis à jour le 29 novembre 2021 à 17h19] La Fête des Lumières propose des installations lumineuses et féeriques à ciel ouvert, réparties dans les rues et les places de la ville de Lyon, mais aussi dans ses monuments ou sur les quais de la Saône. Cette année 2021, de nouveaux lieux participeront à l'événement comme le parc Sergent Blandan et des Subsistances.

21 œuvres intimistes, grandioses, décalées et toutes surprenantes se dévoilent durant 4 jours. Ouverte à tous, elles seront retransmises en réalité virtuelle dans 200 Ehpad et maisons de retraite de France.

Chaque année, la lumière leur donne une nouvelle dimension : retrouvez les lieux incontournables et façades emblématiques de la ville. #FDL2021

Au cours de l'édition 2021, il ne faudra pas faire l'impasse sur ces 6 lieux phares :

Phénix : sur la place Pradel, un phénix de néons vibre de multiples couleurs vives et changeantes, évoquant les magnifiques plumages d'oiseaux tropicaux. L'ambiance sonore, composée de chants d'oiseaux enregistrés en Guyane transporte le visiteur du centre-ville au cœur d'une forêt tropicale. Découvrez le processus de création de l'installation.

La Vague - Sébastien Lefèvre (lumière) et Jocelyn Mienniel (musique) ; Le Pilote Productions / Un projet parrainé par SONEPAR - Le Mat Electrique © Droits réservés à la Ville de Lyon, aux concepteurs et producteurs des œuvres 2021

IRIS : l'installation questionne la complexité et la multiplicité des regards et des traductions visuelles du monde visible par la lumière en 7 tableaux graphiques qui subliment la façade et la rosace de la cathédrale Saint-Jean. IRIS : création et conception spectacle mapping : AV EXTENDED / Création musicale : Ena Eno & Stéphane Clor (contrebasse) / Production : Tetro+A © Droits réservés à la Ville de Lyon, aux concepteurs et producteurs des œuvres 2021

: l'installation questionne la complexité et la multiplicité des regards et des traductions visuelles du monde visible par la lumière en 7 tableaux graphiques qui subliment la façade et la rosace de la cathédrale Saint-Jean. Visions : à la manière des peintres symbolistes du XIXe siècle, un dessin de lumière projeté sur les façades figure une faune et une flore fantasmagoriques qui dialoguent avec les symboles des monuments du quartier historique de la colline de Fourvière. Le dessin a été réalisé manuellement sur des diapositives en verre.

Visions. Luminariste : Benjamin Nesme (Concepteur lumière) et Marc Sicard (Conception graphique) ; Production : GL Events © Droits réservés à la Ville de Lyon, aux concepteurs et producteurs des œuvres 2021

Au Parc de la Tête d'or, trois œuvres rendent hommage à la nature et aux éléments, à découvrir au fil d'une paisible balade dans la pénombre : La Rivière (à l'orée arborée des berges du Rhône, de grandes carpes nagent paisiblement au-dessus de la tête des visiteurs. Les poissons, lumineux et translucides, s'animent au rythme des reflets argentés de leurs écailles), La créature du lac (tel un gigantesque serpent de mer, Hydra, une créature mythique vivant dans le lac du parc depuis des millénaires, sort la nuit pour déambuler parmi les visiteurs, son corps évoluant en torsion au milieu d'un champ de fleurs de lotus, symboles de douceur de l'âme et de mansuétude) et Ricochets (les visiteurs sont surpris par l'apparition d'ondes lumineuses, de lignes de ricochets majestueuses qui se forment sur sa surface. Les vibrations lumineuses se déploient avec ampleur, allant s'élever jusqu'à la cime des grands arbres de la rive opposée, laissant surgir de l'obscurité la nature riche et imposante du parc).

Hydra. Nicolas Paolozzi / Création sonore : Baptiste Martineau / Production : Module © Droits réservés à la Ville de Lyon, aux concepteurs et producteurs des œuvres 2021

Le Lapin dans la Lune, une transposition graphique d'un conte aztèque sur les façades de la place des Terreaux : surgi du cosmos, le dieu serpent à plumes Quetzalcóalt arrive sur Terre, revêtu d'une apparence humaine. Affamé et affaibli après son exploration, il rencontre un lapin, qui se sacrifie pour qu'il puisse se nourrir. Reconnaissant, Quetzalcóalt fait don au lapin d'une place éternelle dans la lune pour que les hommes puissent l'admirer et se souvenir de son sacrifice et de sa bonté, redonnant espoir à l'humanité. Depuis, chaque soir au clair de lune, le lapin apparaît sur la surface de l'astre de la nuit. Cette parabole, conçue comme un véritable conte, enseigne l'importance de la solidarité et de l'altruisme et exalte l'empathie et la compassion entre les individus, les pays et les cultures.

Le Lapin dans la Lune : Renato González-Gutierrez et Sarah Matry-Guerre ; Équipe artistique : Sarah Matry-Guerre, Moises Regla Demarée, Gaston Artigas // Le Pilote Productions / Un projet parrainé par EDF © Droits réservés à la Ville de Lyon, aux concepteurs et producteurs des œuvres 2021

En attendant notre reportage de la Fête des Lumières 2021, redécouvrez en images l'édition précédente :

Plusieurs itinéraires permettent d'observer facilement un maximum d'installation, grâce à une carte préparée pour l'occasion. Pour faciliter votre visite et préparer vos déplacements, vous pouvez consulter la carte de la Fête des Lumières disponible sur le site officiel de l'événement.

L'édition 2021 de la Fête des Lumières se déroule du mercredi 8 au samedi 11 décembre 2021. La Fête des Lumières dure traditionnellement quatre jours.

La Fête des Lumières 2021 se déroule le mercredi et le jeudi de 19h à 23h, puis les vendredi et samedi de 20h à minuit.

Lyon se trouve à seulement 2 heures de Paris en TGV. Privilégiez ce moyen de transport pour vous rendre à la Fête des Lumières ! Simple et rapide, vous éviterez de vous confronter aux embouteillages aux abords de la ville. Si vous souhaitez absolument venir en voiture, abandonnez l'idée de circuler en centre-ville. Des parkings sont installés aux abords de Lyon.

Pour se rendre à La Fête des Lumières de Lyon, il est conseillé de se garer dans les 21 parkings-relais situés à l'extérieur du périmètre de sécurité, et ouverts jusqu'à 1h du matin, puisqu'il sera interdit de stationner à partir de midi dans les rues suivantes : rue Edouard Herriot, rue Paul Chenavard, rue de Brest, rue Gasparin, rue Emile Zola, rue des Archers, rue Childebert (de la Place des Jacobins à la rue de la République), rue Jean de Tournes (de la Place des Jacobins à la rue de la République), rue Jean Fabre et rue Président Carnot. La presqu'île est fermée à la circulation des véhicules les 8 et 9 décembre de 17h30 à 23h30 et les 10 et 11 décembre de 18h30 à 00h30. Le centre-ville de Lyon est abordable à pieds. Privilégiez la marche pour découvrir les animations spectaculaires.

Le métro circule jusqu'à 2 heures du matin les 4 nuits, ensuite le réseau nocturne (les lignes "Pleine Lune") prend le relais jusqu'à 4 heures. Nous ne saurions trop vous conseiller de vous procurer un ticket TCL en Fête, spécialement conçu pour l'occasion par le réseau des Transports en Commun Lyonnais. Pour 3, 20 euros le ticket par soirée, il vous est possible de circuler librement de 16h jusqu'à la fin du service (minuit le jeudi, 2 heures du matin les vendredi et samedi). De plus, le mercredi 8 décembre 2021, les TCL sont gratuits à partir de 16h et jusqu'à la fin du service.

Instaurée en 1989, la Fête des Lumières a une ampleur européenne et rassemble plus de trois millions de visiteurs à Lyon. Demandez aux Lyonnais, la plupart se sentent dépassés par l'ampleur prise par leur Fête des Lumières qui trouve ses origines au XVIIe siècle. En 1643, Lyon touchée par la peste se place sous la protection de la Vierge Marie et lui rend hommage chaque 8 septembre. En 1852, la représentation de la Vierge Marie de la chapelle située sur la Fourvière est installée et la date de sa célébration déplacée au 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception. Le jour de l'inauguration, un orage s'abat sur Lyon mettant en péril les célébrations prévues. Finalement, la pluie cesse et les Lyonnais ravis, déposent des bougies à leurs fenêtres. C'est cette tradition qui perdurera pendant des siècles. Encore aujourd'hui, en vous promenant dans la ville, vous constaterez que des bougies illuminent les façades lyonnaises. En 1989, la municipalité, sous le sponsoring d'EDF, ajoute à cette célébration traditionnelle des animations lumineuses éphémères. La Fête des Lumières telle qu'on la connaît est lancée...