"Feu d'artifice du Nouvel An 2022 : Paris, Lyon, Lavandou, ce qui est prévu ou pas le 31 décembre"

FEU D'ARTIFICE NOUVEL AN 2022 - Mais où assister à un spectacle pyrotechnique digne de ce nom le 31 décembre 2021 ? À Paris, Toulouse, Lyon, Marseille, Lille... Linternaute fait le point sur les festivités.

[Mis à jour le 15 décembre 2021 à 13h39] À l'occasion du réveillon du Nouvel An, de nombreuses villes françaises (et internationales) proposent traditionnellement des feux d'artifice. Pourra-t-on clôturer dignement 2021 et entrer en 2022 dans la lumière ? Cette année encore en raison de la pandémie de Covid-19, toutes les grandes villes (Lille, Lyon, Marseille, Toulouse), à l'exception de Paris (sous réserve) n'ont rien prévu. Seul des petites villes comme le Lavandou ou certaines stations de ski (Serre-Chevalier, Tignes, Alpes du Sud...) maintiennent leur spectacle pyrotechnique habituel, encore une fois, pour le moment... Voici ce que l'on sait pour le moment du feu d'artifice du Nouvel An.

Originaire de Chine, le feu d'artifice est devenu une tradition de fête sur toute la planète. Si la plupart des endroits du globe doivent encore attendre quelques heures avant faire le décompte des douze coups de minuit du Nouvel An, certains pays commencent d'ores et déjà les festivités ! C'est le cas de la Nouvelle-Zélande, des îles Samoa, Tonga et Christmas qui sont les premières à célébrer la nouvelle année, alors que la France se lève à peine. Admiré par 1,5 million de personnes, le feu d'artifice de Sydney illumine le célèbre Harbour Bridge à 14h, heure française.

Alors que l'an dernier, le traditionnel feu d'artifice à l'Arc de Triomphe avait été remplacé par un concert virtuel dans Notre-Dame de Paris reconstituée en 3D, cette année, touristes et Parisiens devraient pouvoir se réunir sur l'avenue des Champs-Élysées et la Place de l'Etoile le 31 décembre 2021. En effet, Pour la Saint-Sylvestre, Paris offre un spectacle son et lumière à ses habitants et touristes, projeté sur l'Arc de Triomphe. L'avenue des Champs-Élysées devient piétonnière à cette occasion. Un feu d'artifice démarre à 23h30 et marquer le coup du passage à l'année suivante à minuit pile, après un décompte. Le show pyrotechnique est également retransmis en direct à la télévision française. Un million de personnes sont présentes chaque année à cet événement totalement gratuit. Si le spectacle ne commence qu'à 23 heures, par un "pré-show" selon la mairie, mieux vaut venir un peu en avance au vu de l'afflux de spectateurs attendus.

Aucun feu d'artifice n'est prévu à Marseille pour le Nouvel An 2022. Le dernier feu d'artifice du Nouvel An de la ville de Marseille remonte à 2013, lorsqu'elle avait été sacrée "capitale européenne de la culture". Elle avait offert au public un magnifique spectacle pyrotechnique sur le Vieux-Port, dans une symphonie de sons.

Rien n'est prévu à Lyon, car là aussi, le dernier feu d'artifice du Nouvel An remonte à 2012, lorsqu'il avait été tiré depuis l'Auditorium, à la suite d'un concert de musique classique.

A Toulouse, le dernier feu d'artifice du Nouvel An remonte à 2015, lorsque le cabaret La Vénus avait organisé une revue spéciale Saint Sylvestre avec un incroyable feu d'artifice intérieur. Pour le Réveillon du 31 décembre 2021, la municipalité de Toulouse n'a rien annoncé.

Si Lille est un cadre rêvé pour fêter le Nouvel An avec ses nombreux spectacles, concerts et animations, du côté du show pyrotechnique, il ne faudra rien espérer cette année...

D'habitude, un feu d'artifice du 31 décembre est tiré chaque année à Bandol, Quai d'honneur, sur un thème musical donné. Cette année si particulière encore en raison de l'épidémie de Covid-19, rien n'est annoncé. Plus d'infos sur le site de la mairie de Bandol.

Le 31 décembre 2021, le feu d'artifice du Nouvel An est tiré depuis la plage. Le rendez-vous est donné à partir de 19 heures sur le parvis de l'Hôtel de Ville du Lavandou pour boire le vin chaud dans une ambiance festive et conviviale, avant de se rendre sur la plage pour admirer le feu d'artifice qui clôture l'année 2021. Plus d'infos sur le site de l'office du tourisme du Lavandou.

Le feu d'artifice du Nouvel An se passe surtout dans les stations de ski des Alpes du Sud, avec des feux d'artifice tirés en début de soirée sur le front de neige à Serre-Chevalier, Praloup, La Joue du Loup, Orcières et bien d'autres...

Comment le feu d'artifice a-t-il été associé à la fête nationale du 14 juillet ? Et d'où a bien pu venir l'idée de tirer des pétards aussi bruyants que lumineux pour célébrer l'événement ? Les explications sont assez floues ou en tout cas incomplètes. Il faut d'abord savoir que les feux d'artifice en eux-mêmes remontent à plusieurs siècles et ont même été inventés par... la monarchie. Cocasse quand on sait qu'il sont aujourd'hui une institution du 14 Juillet ou presque. L'Histoire de France fait régulièrement référence au spectacle donné en 1612 sur la place des Vosges à Paris lors du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Il s'agirait du premier véritable feu d'artifice en France. Loin de signer une rupture avec cette pratique monarchique, la Révolution s'est appropriée le feu d'artifice et l'a rendu accessible au peuple. Le feu d'artifice n'est donc plus réservé à l'élite et à la cour en 1790, et un spectacle est déjà donné lors de la Fête de la Fédération du 14 juillet. Certains républicains mettront entre parenthèse les feux d'artifice pour leur passé royal, mais ceux-ci reviendront en force avec Napoléon, soucieux lui aussi d'impressionner les foules. En 1880, quand il est décidé de faire du 14 juillet la fête nationale, le feu d'artifice est réellement entré dans les mœurs. La IIIe République l'a adopté et, avec l'industrialisation, il devient un art moins coûteux. C'est à cette époque de bouillonnement qu'il gagnera en hauteur, avec des fusées plus puissantes, en couleurs avec de nouvelles poudres, et en bruit avec des pétards plus festifs.