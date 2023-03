"Grève SNCF : à quoi s'attendre lundi 27 mars et mardi 28 mars ?"

GREVE SNCF. Ce lundi 27 mars 2023, le trafic sera toujours perturbé à la SNCF. Le point sur les perturbations et les prévisions.

[Mis à jour le 26 mars 2023 à 17h28] Une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites va toucher les transports en communs ce lundi 27 mars 2023. "Dans le cadre du mouvement social national interprofessionnel, la circulation des trains restera perturbée lundi 27 mars sur certaines lignes opérées par SNCF Voyageurs", fait savoir la SNCF dans un communiqué. Ainsi, les usagers pourront compter sur 2 TER sur 3 en moyenne dans l'Hexagone, 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5, 2 Intercités de jour sur 3. Toutefois, aucun Intercités ne circulera de nuit. Retrouvez toutes les prévisions de trafic pour la journée du 27 mars ci-dessous.

Si la SNCF prévoit une amélioration du trafic ce lundi, dès le mardi 28 mars, une nouvelle journée de grève interprofessionnelle est organisée par l'intersyndicale pour dénoncer la réforme des retraites et l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution pour la faire passer. Les organisations syndicales ont annoncé cette nouvelle journée de mobilisation depuis le siège de la CFDT, dès la fin de la dernière manifestation du jeudi 23 mars, à Paris. Pour le moment, la SNCF n'a pas communiqué quant aux prévisions du trafic pour mardi prochain. Les syndicats non plus. L'état du trafic sera connu à 17 heures ce lundi 27 mars.

Quelles perturbations de la grève SNCF ce lundi 27 mars ? La direction de la SNCF annonce encore des perturbations sur les grandes lignes (TGV, Intercités) ce lundi 27 mars 2023. Du côté des trains de banlieue parisienne, le site du Transilien prévoit que le trafic "restera perturbé ce lundi 27 mars sur certaines lignes". Découvrez les prévisions :

Perturbations TGV : 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5 en moyenne.

: 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5 en moyenne. Perturbations TER : 2 TER sur 3 en moyenne. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: 2 TER sur 3 en moyenne. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : 2 Intercités sur 3 de jour en moyenne. Aucun Intercités dans la nuit de dimanche à lundi et de lundi à mardi.

: 2 Intercités sur 3 de jour en moyenne. Aucun Intercités dans la nuit de dimanche à lundi et de lundi à mardi. Perturbations RER : découvrez les perturbations détaillées de ce lundi 27 mars ci-dessous, ligne par ligne :

: RER A : trafic normal.

: trafic normal. RER B : trafic normal.

: trafic normal. RER C : 2 trains sur 3.

: 2 trains sur 3. RER D : 2 trains sur 3.

: 2 trains sur 3. RER E : trafic normal.

: trafic normal. Perturbations Transilien : découvrez les prévisions de ce dimanche 26 mars ligne par ligne :

: Ligne H : 4 trains sur 5.

: 4 trains sur 5. Ligne J : trafic normal à quasi-normal.

: trafic normal à quasi-normal. Ligne K : trafic normal.

: trafic normal. Ligne L : 2 trains sur 3.

: 2 trains sur 3. Ligne N : 3 trains sur 4.

: 3 trains sur 4. Ligne P : trafic normal.

: trafic normal. Ligne R : trafic normal.

: trafic normal. Ligne U : trafic normal.

: trafic normal. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic.

L'intersyndicale réunie au siège de la CFDT au lendemain du 9e acte de grève très suivi contre la réforme des retraites a appelé à une nouvelle mobilisation générale et interprofessionnelle le mardi 28 mars 2023. Une date proche qui permet de "maintenir les camarades grévistes motivés", explique Simon Duteil co-délégué de Solidaires. Les syndicats de la SNCF vont-ils se joindre à ce 10e acte de grève ? La réponse est encore en suspens, mais il y a de fortes chances car la grève reconductible menée par l'intersyndicale composée de la GT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et de la CFDT-Cheminots se poursuit tous les jours à la SNCF depuis le 7 mars.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.