"Grève SNCF : annulations, remboursements, dernières infos trafic"

GREVE SNCF. En ce second acte de grève nationale particulièrement suivi à la SNCF, 1 TGV sur 3 et 1 TER sur 5 sont seulement en circulation là où il n'y a pas d'Intercités. Echanges, remboursement, perturbations, on vous dit tout.

[Mis à jour le 31 janvier 2023 à 09h31] Ce mardi 31 janvier, les voyageurs sont confrontés à des fortes perturbations sur les rails de la SNCF avec un TGV sur trois (InOui et OUIGO) en moyenne, aucun Intercités à l'exception d'un unique aller-retour pour les lignes Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille et du côté des TER, 2 trains sur 10 en circulation en moyenne.

Les usagers des TGV et Intercités auront déjà reçu un SMS ou un e-mail leur indiquant que leur train est supprimé ou maintenu. Dans le cas où le train a été supprimé, il est préférable d'échanger son billet de train sans frais ou se le faire rembourser intégralement. Attention, cette opération doit s'effectuer avant le départ du train et n'est valable que "pour les voyages du lundi 30 janvier 2023 à 18h au mercredi 1er février à 8h".

Pour les échanges et remboursements, la SNCF privilégie les applications SNCF connect ou OuiGo (choisissez celle où vous avez réservé votre billet) ou son site internet. En gare, il n'est pas garanti de trouver un guichet ouvert et la plupart des billets achetés en ligne ne pourraient de toute façon pas y être échangés ni remboursés. Transilien, RER, international... Retrouvez toutes les perturbations ci-dessous.

Ce mardi 31 janvier 2023, TGV, Ouigo, TER, Transilien et RER subissent de fortes perturbations de trafic à l'image du jeudi 19 janvier noir contre la réforme des retraites. Aucun Intercités n'est en circulation. En revanche, les lignes de tramway T4, T11 et T13 gérées par la SNCF fonctionnent normalement. le trafic est quasi fluide sur l'Eurostar et le Thalys. Pour rappel, le site SNCF Connect indique qu'avant tout départ, "l'échange gratuit et sans frais pour une autre date ou un remboursement intégral des billets est proposé aux voyageurs, si le train est annulé ou si sa circulation n'est pas assurée". Voici les prévisions ligne par ligne :

Perturbations TGV : seul un TGV (ou Ouigo) sur trois circule en moyenne ce mardi 31 janvier 2023 . Dans le détail, 2 TGV sur 5 sur l'axe nord, 1 TGV sur 2 sur l'axe est, 1 TGV sur 4 sur l'axe Atlantique, 1 TGV sur 2 et 2 Ouigo sur 5 sur l'axe sud-est.

: . Dans le détail, 2 TGV sur 5 sur l'axe nord, 1 TGV sur 2 sur l'axe est, 1 TGV sur 4 sur l'axe Atlantique, 1 TGV sur 2 et 2 Ouigo sur 5 sur l'axe sud-est. Perturbations TER : 2 trains sur 10 sont en circulation en moyenne ce mardi 31 janvier 2023. Plus d'informations sur le site des TER. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: 2 trains sur 10 sont en circulation en moyenne ce mardi 31 janvier 2023. Plus d'informations sur le site des TER. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : aucune circulation pour les Intercités de jour ce mardi 31 janvier 2023, à l'exception d'un aller-retour Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille. Aucune circulation pour les Intercités de nuit de mardi à mercredi. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

: aucune circulation pour les Intercités de jour ce mardi 31 janvier 2023, à l'exception d'un aller-retour Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille. Aucune circulation pour les Intercités de nuit de mardi à mercredi. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Perturbations RER A : 1 train sur 3 en circulation ce mardi 31 janvier.

: 1 train sur 3 en circulation ce mardi 31 janvier. Perturbations RER B : 1 train sur 3 en circulation ce mardi 31 janvier. Interconnexion suspendue à la gare du Nord.

: 1 train sur 3 en circulation ce mardi 31 janvier. Interconnexion suspendue à la gare du Nord. Perturbations RER C : 1 train sur 10 en circulation ce mardi 31 janvier. Aucune circulation entre Paris-Austerlitz et Pontoise / Versailles Rive Gauche / Saint-Quentin-en-Yvelines.

: 1 train sur 10 en circulation ce mardi 31 janvier. Aucune circulation entre Paris-Austerlitz et Pontoise / Versailles Rive Gauche / Saint-Quentin-en-Yvelines. Perturbations RER D : 1 train sur 10 en circulation ce mardi 31 janvier. Interconnexion suspendue entre Châtelet et gare de Lyon. Aucune circulation entre Châtelets-Les-Halles et Gare de Lyon.

: 1 train sur 10 en circulation ce mardi 31 janvier. Interconnexion suspendue entre Châtelet et gare de Lyon. Aucune circulation entre Châtelets-Les-Halles et Gare de Lyon. Perturbations RER E : 1 train sur 10 en circulation ce mardi 31 janvier. Aucune circulation entre Haussmann Saint-Lazare et Pantin.

: 1 train sur 10 en circulation ce mardi 31 janvier. Aucune circulation entre Haussmann Saint-Lazare et Pantin. Perturbations Transilien : ce mardi 31 janvier 2023, perturbations sur les lignes H (1 train sur 3 sur l'ensemble de la ligne), J (1 train sur 10 et aucune circulation entre Conflans-Sainte-Honorine et Mantes-la-Jolie, ainsi qu'entre Argenteuil et Ermont-Eaubonne), K (1 train sur 4), L (1 train sur 10 et aucune circulation entre Paris Saint Lazare et Nanterre Université / Cergy le Haut), N (1 train sur 10 et aucune circulation entre Plaisir Grignons et Mantes-la-Jolie), P (1 train sur 10 et aucune circulation entre Meaux La Ferté-Milon et Château-Thierry, entre Tournan et Colomiers, ainsi qu'entre Gretz-Armainvilliers et Provins), R (1 train sur 10 et aucune circulation entre Melun et Montereau via Héricy) et U (1 train sur 3 sur l'ensemble de la ligne). Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

: ce mardi 31 janvier 2023, (1 train sur 3 sur l'ensemble de la ligne), (1 train sur 10 et aucune circulation entre Conflans-Sainte-Honorine et Mantes-la-Jolie, ainsi qu'entre Argenteuil et Ermont-Eaubonne), (1 train sur 4), (1 train sur 10 et aucune circulation entre Paris Saint Lazare et Nanterre Université / Cergy le Haut), (1 train sur 10 et aucune circulation entre Plaisir Grignons et Mantes-la-Jolie), (1 train sur 10 et aucune circulation entre Meaux La Ferté-Milon et Château-Thierry, entre Tournan et Colomiers, ainsi qu'entre Gretz-Armainvilliers et Provins), (1 train sur 10 et aucune circulation entre Melun et Montereau via Héricy) et (1 train sur 3 sur l'ensemble de la ligne). Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Perturbations trains internationaux : ce mardi 31 janvier 2023, le trafic est fortement perturbé sur les Lyria et 1 train sur 4 circule en moyenne sur les liaisons internationales. En revanche, la circulation des Thalys et Eurostar est quasi-normale.

Les agents de la SNCF - et largement les conducteurs de train - ont répondu à l'appel des syndicats CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots, mobilisés contre le recul de l'âge de départ à la retraite pour les nouveaux entrants, pour qui le régime spécial est déjà supprimé.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés ont déjà reçu l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF.

Le préavis de grève court du lundi 30 janvier 2023 à 19 heures au mercredi 1er février 2023 à 6 heures. Mais une grève reconductible est déjà envisagée début février. La CGT-Cheminots et Sud-Rail ont appelé à deux jours de mobilisation en plus, les 7 et 8 février prochains durant les vacances de février de la zone A. En sus, les deux syndicats ont annoncé envisager une grève reconductible à la SNCF "dès la mi-février" si le gouvernement d'Elisabeth Borne ne retire pas d'ici là son projet de réforme des retraites.