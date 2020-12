"Grande conjonction Jupiter-Saturne : découvrez les plus belles photos"

[Mis à jour le 21 décembre 2020 à 23h54] Malheureusement pour une grande partie des Français, il semble que la "grande conjonction" s'est retrouvée cachée derrière les nuages ce lundi soir. Alors que Jupiter et Saturne s'étaient donné rendez-vous dans le ciel, les cumulus se sont invités aux retrouvailles et de nombreux observateurs ont fait part de leur frustration sur les réseaux sociaux. "Les nuages vous pourriez bouger du ciel svp ? Je veux voir la grande conjonction entre Jupiter et Saturne et vous gênez", a ainsi écrit l'un d'eux. Une autre a quant à elle confié s'être réconfortée en regardant un vers de terre "très mignon" au sol. "Ce soir, j'ai voulu regarder le phénomène astronomique. La conjonction entre Jupiter et Saturne. Un phénomène extrêmement rare qui n'est pas arrivé depuis Louis XIII ! Sauf que je suis de la région lilloise. Voilà ce que je vois... Merci les nuages !", a renchéri un troisième, tandis qu'un quatrième s'est extasié : "Oh purée Saturne est derrière Jupiter c'est trop stylé !!!!! (Bon on voit rien dans le ciel, mais avec SkyView on voit leur emplacement en temps réel)". Et un cinquième de conclure : "Je voulais prendre une photo de saturne et Jupiter, hélas le ciel est couvert alors je vous montre mon sapin."

Jupiter et Saturne se croisent pour le solstice dhiver



L'image a été capturée ce soir au Koweït



Cest la 1ère fois en près de 800 ans que ce phénomène astronomique sera visible partout dans le mondehttps://t.co/o8HQmkxN0s



: Yasser Al-Zayyat/AFP/Getty images pic.twitter.com/0czgQdC6Nn — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) December 21, 2020

En Inde en revanche, Sud Ouest rapporte que des centaines d'astronomes amateurs se sont rassemblés au Musée industriel et technologique Birla, à Calcutta. Les conditions étant davantage réunies que dans l'Hexagone, ces petits chanceux ont ainsi pu admirer le spectacle céleste.

The Great Conjunction is happening right now, so make sure you take a look to see Jupiter and Saturn aligning in the night sky.



Here's how to watch: https://t.co/K9GtdTwoXY pic.twitter.com/NYAuGGDvoC — NASA 360 (@NASA360) December 21, 2020

C'est un phénomène astronomique rare qui s'est produit dans le ciel ce lundi 21 décembre 2020. Alors qu'il s'agissait de la date du solstice d'hiver, les planètes Jupiter et Saturne ont connu un rapprochement maximal, visible depuis la Terre, même à l'œil nu, quand les nuages et la pollution lumineuse ne se trouvaient pas dans les parages. Bien que des rapprochements entre Jupiter et Saturne aient lieu tous les 20 ans, la "grande conjonction" de ce lundi 21 décembre était plus rare qu'à l'accoutumée, avec une proximité maximale qui ne s'était pas produite depuis le 16 juillet 1623 !

Surnommée "étoile de Noël", la grande conjonction est reconnaissable à sa brillance maximale dans le ciel, comparée aux autres étoiles. "Mais cette conjonction est vraiment exceptionnelle dans la mesure où les planètes sont très proches les unes des autres", observe Patrick Hartigan, professeur de physique et d'astronomie à l'université de Rice, à Houston au Texas. "En fait, elles sont si proches qu'il pourrait être difficile pour de nombreuses personnes de les distinguer à l'œil nu". Tout savoir du phénomène et de son observation ci-dessous :

Dans l'hémisphère nord, le phénomène était visible à un niveau bas à l'horizon, à partir de 19h37 en France (18h37 à l'échelle UTC), en direction du Sud-Ouest, dans un ciel bien dégagé, sans nuages et autre pollution visuelle (montagne, bâtiments, éclairages etc.). La grande conjonction était observable aux toutes premières heures de la nuit.

Les deux astres les plus lumineux de notre ciel nocturne offraient un spectacle captivant. Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, et Saturne, la plus originale avec ses anneaux, étaient alignés quasiment côte-à-côte, visibles depuis notre Terre. Bien que la Grande conjonction soit davantage visible dans les endroits proches de l'équateur, "vous pouvez la voir à l'œil nu, mais l'idéal [était] bien sûr d'aller dans un observatoire ou de chercher des experts en astronomie qui [pouvaient] vous dire ce qui se [passait]", selon Hernando Guarin, à la BBC Monde.

"Les jumelles peuvent séparer les planètes en raison de l'effet optique, il est donc préférable d'utiliser un télescope", indiquait Peter Lawrence, conseiller éditorial pour le magazine "Sky at Night" de la BBC. "Dans un télescope, vous ne verrez pas seulement comme un double disque, mais vous verrez aussi les anneaux de Saturne et les ceintures de Jupiter", ajoutait-il. Le site Stellarium pouvait vous être utile pour orienter correctement votre télescope.