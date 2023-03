Alignement des planètes : comment observer la parade planétaire ?

ALIGNEMENT DES PLANÈTES. Le mardi 28 mars au soir vous aurez l'occasion d'assister à une grande parade au cours de laquelle cinq planètes s'aligneront dans le ciel nocturne. On fait le point sur ce spectacle céleste.

[Mis à jour le 22 décembre 2020 à 17h12] Depuis le 25 mars, un grand ballet planétaire a pris place dans le ciel nocturne pour le plus grand bonheur des passionnés d'astronomie. Les planètes Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars se rapprochent peu à peu sur la voûte céleste donnant l'impression de s'aligner dans le ciel. Pour profiter au mieux du spectacle, rendez-vous ce mardi 28 mars au soir, un peu avant le coucher du soleil. Il sera alors possible d'admirer l'alignement planètes au-dessus de l'horizon pendant environ une heure.

Si les cinq planètes semblent s'être donné le mot pour se placer le long d'un axe imaginaire, il ne s'agit là que d'un effet d'optique. En effet, ces astres ne sont pas réellement alignés dans les trois dimensions mais seulement rassemblés d'un côté du Soleil. Vue depuis la Terre, l'illusion est parfaite et cette parade astronomique reste spectaculaire et relativement rare. On vous donne toutes les informations pour profiter de cet évènement.

Pour admirer l'alignement planétaire, le moment idéal se situera ce mardi 28 mars au soir. Vous aurez alors quelques heures pour assister à cette parade céleste. Idéalement, placez-vous dans un endroit où le ciel est dégagé et épargné par la pollution lumineuse. Vous pouvez commencer votre observation un peu avant que le Soleil se couche. Il vous restera ensuite une heure pour admirer les planètes avant que Jupiter et Mercure disparaissent derrière l'horizon. Bien que certaines planètes soient visibles à l'œil nu, il est conseillé de s'équiper d'un télescope ou d'une paire de jumelles pour profiter au maximum de cette parade.

Pour repérer les différents astres qui prendront part au spectacle, vous pouvez vous aider d'une application comme Sky Tonight (sur App Store et Google Play) ou encore Star Walk (sur App Store et Google Play). Commencez par identifier Vénus, également appelée étoile du Berger. Particulièrement lumineuse, vous ne devriez pas avoir de mal à la reconnaître. À ses côtés, vous pourrez retrouver Uranus, visible à l'aide de jumelles. Un peu plus haut dans le ciel, Mars sera la planète la plus élevée de l'alignement. En descendant sur l'axe imaginaire formé par ces planètes, vous devriez tomber sur Jupiter et Mercure qui se trouveront non loin de l'horizon ouest.

Qu'est-ce que l'alignement des planètes ?

Un alignement planétaire est un phénomène astronomique qui se produit lorsque plusieurs planètes se rassemblent d'un côté du Soleil. Il s'agit d'une illusion d'optique puisque les planètes ne sont pas réellement alignées sur les trois dimensions de l'espace. En revanche, comme elles tournent toutes autour du Soleil dans un même plan que l'on appelle l'écliptique, ces planètes s'alignent dans le ciel terrestre.

Quand les astres sont alignés ?

Observées depuis la Terre, les planètes s'alignent dans le ciel lorsqu'elles se trouvent du même côté du Soleil de manière à être visibles dans le ciel terrestre. On observe couramment jusqu'à trois voire quatre planètes alignées mais il arrive de temps en temps qu'elles soient plus nombreuses à se joindre au spectacle. On parle alors de grand alignement planétaire ou de grand alignement planétaire complet si toutes les planètes du système solaire sont au rendez-vous.

Quand toutes les planètes seront en parfait alignement ?

Il est extrêmement rare que toutes les planètes du système solaire s'alignent dans le ciel. En effet, pour cela il faut que tous ces astres se retrouvent du même côté du Soleil et se placent de telle manière qu'ils soient visibles depuis la Terre. On appelle cela un grand alignement planétaire complet. Le dernier alignement de ce type a eu lieu en juin 2022 et le prochain est prévu pour 2124. Il va falloir s'armer de patience !​​​​​​​

Qu'est-ce qu'une parade de planètes ?

Alors que l'alignement planétaire est une notion astronomique qui désigne le fait que plusieurs planètes se regroupent d'un côté du Soleil, le terme de parade est un terme plus familier pour parler de la présence simultanée de plusieurs planètes dans le ciel terrestre. La parade est donc la conséquence de l'alignement planétaire. C'est le spectacle que l'on observe depuis la Terre.

​​​​​​​​​​​​Quand sera le prochain alignement des planètes ?

Voici les dates des prochains alignements planétaires que vous pourrez admirer depuis la Terre en 2023 :