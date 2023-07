Fini la toile de tente ! Cette chambre pour 6 personnes se gonfle en 15 minutes

Peut-on encore parler de tente ? Ce nouvel équipement futuriste pour camping permet d'obtenir l'équivalent d'une véritable petite maison de six couchages, en 15 minutes chrono...

Les tentes "deux secondes" avaient révolutionné le camping il y a quelques années déjà, à l'été 2005. L'été 2023 pourrait être celui d'une autre innovation : la tente gonflable déferle dans les magasins spécialisés depuis le début de l'année, promettant toujours plus de facilité d'installation et de confort. Ces dernières années, les modèles traditionnels ont beaucoup évolué et le gonflable pourrait rapidement pousser un peu partout dans les lieux de vacances. Plusieurs modèles sont déjà proposés par Decathlon, bien évidemment.

Le site du leader français d'articles de sport et d'activités de plein air propose déjà une quinzaine de modèles à des tarifs compris entre 300 euros et... 9990 euros pour sa tente remorque gonflable. Reste que dans la plupart des cas, la phase de montage de la tente doit encore et toujours être suivie par le gonflage d'un matelas séparé pour dormir avec un certain confort. Des marques étrangères ou spécialisées vont plus loin avec des modèles encore plus performants, rapides à monter et (parfois) moins chers.

L'intérieur de la tente gonflable Space Acacia. © Space Acacia

"Tout-en-un" en un quart d'heure

La tente de la marque américaine Space Acacia est un étonnant "tout-en-un" conçu pour combiner trois composants : tente, auvent et matelas. Cette technologie permet le montage d'une véritable petite maison en un quart d'heure. Conçue par le biais d'un financement participatif Kickstarter, cette innovation au design futuriste, digne d'un film de science fiction, est déjà disponible en 12 coloris différents.

Selon ses concepteurs, le montage de Space Acacia est très simple, puisque cette tente dispose de tiges en fibre de verre intégrées qu'il suffit de tirer et de pousser pour la déployer. Une fois debout, l'habitat est impressionnant avec un auvent intégré, une tente à cinq côtés et un sol gonflable de 152 mm d'épaisseur qui sert également de matelas ! Le tout doté évidemment du meilleur tissu imperméable, d'un sol PVC étanche, de filets de rangement et de nombreuses fenêtres zippées (jusqu'à huit dans les plus grands modèles). La tente peut supporter une charge de plus de 1814 kg et une climatisation est en option.

Mais pour ce modèle, il faudra tout de même sortir le porte-monnaie : il faut compter 930 euros pour la version standard pour 2 ou 3 personnes et 1258 euros dans sa version XL pour 4 ou 6 personnes. On vous rassure, la pompe est offerte.