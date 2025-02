Cette nouvelle activité ne va pas rester longtemps secrète, elle est idéale pour les jours de pluie

Une aventure pas comme les autres vous attend dans cette adresse cachée d'une grande ville de France.

Salles de réalité virtuelle à 360°, escape games, expériences sensorielles, les activités immersives connaissent un véritable essor dans les grandes villes de France. Avide de nouvelles sensations, la population urbaine adopte de plus en plus ces nouveaux loisirs, souvent pratiquées en groupe.

Il est ainsi désormais possible de pratiquer le mini-golf dans un espace de 300 m² en plein cœur de la capitale, une aventure aussi amusante qu'immersive, puisque le décor nous plonge 20 000 lieux sous les mers. Baignés dans le noir, les visiteurs des tous les âges et de tous les niveaux partent à l'aventure à travers un parcours de 12 trous complètement fluorescent.

Ce mini-golf en intérieur baptisé Océan 12 fait le bonheur des instagrammeurs, subjugués par ses jeux de lumière et ses décors oniriques sur le thème des fonds marins. Pour se détendre entre les parties, l'entreprise française Fluogolf, à l'origine du projet, a tout prévu : un espace Snack & Bar vous permettra de boire un verre avant ou après votre partie.

Océan 12 propose un parcours de mini-golf unique sur la capitale. © Ocean 12 / Bercy Village

Ce mini-golf fluorescent a pris place le 4 décembre dernier dans un village de la capitale réputé pour être l'endroit idéal pour se détendre et s'amuser en famille ou entre amis : Bercy Village. "Cette nouvelle ouverture nous permet de réaffirmer notre volonté de répondre aux attentes croissantes des Parisiens en matière de loisirs, en offrant l'accès à un lieu de qualité et une activité de mini-golf actuellement très peu représentée dans la capitale" a déclaré dans un communiqué Stéphane Toulis, le directeur de Bercy Village. Shopping, restaurants, cinéma, salle d'escalade, musée interactif sur les sciences, vous aurez ensuite de quoi faire pour prolonger votre journée sur place à Bercy Village, qui multiplie l'ouverture d'activités innovantes ces dernières années.

Ce mini-golf, accessible à tous mais conseillé plutôt à partir de l'âge de 4 ans, est ouvert tous les jours avec des horaires et des tarifs adaptés : du lundi au jeudi, pour des sessions à réserver de 14 heures à minuit, le vendredi de 14 heures à 2 heures du matin, le samedi de 10 heures à 2 heures du matin, puis le dimanche de 10 heures à minuit. Selon l'horaire, les tarifs diffèrent entre "heures creuses" (pour des créneaux de 10 heures à 13h30) et "heures pleines" (pour des créneaux entre 14 heures et 2 heures du matin). Comptez 20 euros par adulte et 15 euros par enfant pour les heures pleines et 16 euros par adulte et 12 euros par enfant pour les heures creuses. Les billets sont réservables sur le site ocean12.paris ou vous pouvez les acheter directement sur place.