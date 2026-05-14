Encore mieux que 2026 : cette année sera le véritable jackpot pour vos jours fériés

Découvrez quelle année va pulvériser les records avec un maximum de jours fériés en semaine et des week-ends de 3 jours à répétition sans poser de congés.

On ne va pas se mentir : en matière de jours fériés, l’année 2026 est déjà un cru exceptionnel. Entre le pont de l'Ascension et les vendredis 1er et 8 mai qui ont offert naturellement des week-ends de 3 jours, ce printemps nous gâte. Mais si vous pensiez avoir atteint le jackpot de l'optimisation, détrompez-vous : une année encore plus généreuse s'annonce bientôt.

Cette année-là, 8 jours fériés sur 11 tomberont en semaine, dont 4 positionnés le lundi et un le vendredi. Résultat : vous profiterez de 5 week-ends de 3 jours automatiquement, sans avoir à poser le moindre jour de congé ! C'est un week-end "gratuit" de plus qu'en 2026 et une aubaine pour votre stock de vacances : vos congés resteront intacts pour plus tard, tandis que le calendrier offrira du temps libre gratuitement presque tous les mois.

Cette future année "excellente" en matière de jours fériés s'appelle... 2028 ! Comme 2026, elle nous réserve un mois de mai d'anthologie. Après le lundi de Pâques qui tombe le 17 avril, les 1er et 8 mai tomberont tous les deux des lundis, garantissant d'office à nouveau 2 week-ends prolongés, complétés ensuite par le jeudi de l'Ascension qui tombe le 25 mai et ouvre la voie à une pause de 4 jours en ne posant que le vendredi 26 mai. Mais la vraie différence avec 2026 se jour en été : alors qu'en 2026 l'Assomption du 15 août est un jour férié perdu puisqu'elle tombe un samedi, 2028 la replace un mardi ! Ce sera donc un été royal avec un 14 juillet qui tombe un vendredi et un pont de 4 jours possible avec le jour férié de l'Assomption.

Mais 2028 ne s’arrêtera pas là : même la Toussaint s’en mêle en tombant un mercredi 1er novembre (tandis qu'elle tombe un dimanche cette année 2026), permettant un "super-pont" pour ceux qui veulent couper leur semaine en deux. Et pour clore l'année 2028 en beauté, le jour de Noël tombera un lundi, vous offrant une trêve hivernale prolongée dès le départ !

Année Nombre de jours fériés en semaine Nombre de week-ends de 3 jours (hors lundi de Pentecôte car non garanti selon les entreprises) 2026 9 4 2027 7 2 2028 9 5 2029 9 3 2030 10 3

Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, sachez que 2030 sera le boss final des super-ponts. Ce ne sera plus l'année des week-ends prolongés, mais celle des vacances à moitié prix avec le 1er et le 8 mai tombant des mercredis : l'opportunité de poser 2 jours pour en obtenir 5 de repos consécutifs. Ce braquage du calendrier se répétera même à Noël, offrant une rentabilité repos/congés que l'on n'avait pas vue depuis des décennies...

Mais alors il va falloir faire preuve de patience et serrer des dents en attendant, car la douche froide arrive dès l'an prochain : 2027 sera l'année noire des jours fériés : le 1er mai, le 8 mai, le 15 août et Noël tombent tous un samedi ou un dimanche, soit 4 jours fériés purement et simplement perdus pour la majorité des Français. Un conseil : savourez chaque seconde de vos ponts actuels en pensant bien fort à 2028 et 2030 !